Kỹ năng số góp phần mở cánh cửa tương lai

Bằng nhiều cách làm, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực xây dựng xã hội học tập với mục tiêu làm chủ kiến thức, kỹ năng số, mở ra cánh cửa đến tương lai số, góp phần tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Tú.

Xã miền núi Cẩm Tú xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Xã đang từng bước triển khai hiệu quả các nền tảng số dùng chung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, thực hiện chữ ký số trong điều hành... Đồng thời phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ công chức xã, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chuyển đổi số được xã chú trọng, tạo nên sự đồng thuận và lan tỏa.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Tú để làm thủ tục cấp trích lục khai sinh, anh Cao Văn Tấn ở thôn Giang Trung đã được công chức trung tâm hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Anh Tấn chia sẻ: “Được hướng dẫn tận tình, tôi đã nắm bắt được quy trình nộp hồ sơ trực tuyến. Tới đây, khi cần thực hiện các thủ tục hành chính khác, tôi có thể tự tin nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến UBND xã, vừa tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm chi phí đi lại”.

Dù hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu triển khai các ứng dụng số hiệu quả về trang thiết bị, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Tú vẫn dành riêng 2 bộ máy vi tính để người dân sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với những người dân chưa nắm bắt được quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, công chức trung tâm sẽ “cầm tay chỉ việc”, sẵn sàng hướng dẫn. Chỉ số đánh giá về sự hài lòng của người dân, xã Cẩm Tú đạt 90,92 điểm, xếp thứ 95/166 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song không thể phủ nhận, hiện nay một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn lúng túng trong việc sử dụng các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, khai thác, liên thông dữ liệu số, hay ứng dụng các công cụ AI vào xử lý hồ sơ hành chính... Đây là thách thức lớn khi yêu cầu về chuyển đổi số khối lượng công việc và kỳ vọng của xã hội ngày càng cao. Do đó, chính quyền các địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, mời chuyên gia về trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng số.

Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, UBND xã Hợp Tiến thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng... Những hoạt động này không chỉ giúp cán bộ, công chức bắt kịp xu thế chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân ngay từ cấp cơ sở.

UBND xã Thiệu Trung đã phối hợp với Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực tổ chức hội nghị tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc, nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền, quản lý giáo dục và đào tạo cho 400 cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các tổ dân phố và cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã. UBND phường Đông Quang phối hợp với VNPT Thanh Hóa tập huấn cho 360 cán bộ, giáo viên của các bậc học từ mầm non đến THCS trên địa bàn phường về công tác chuyển đổi số và ứng dụng số trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026...

Từ những lớp học “Bình dân học vụ số” đến thực tiễn, những kiến thức và kỹ năng số đã nhanh chóng được áp dụng hiệu quả, giúp cán bộ, công chức các xã, phường nắm bắt và thực hiện tốt quy trình xử lý hồ sơ công việc; dễ dàng tra cứu, liên thông dữ liệu, giải quyết thủ tục nhanh chóng, người dân thì được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng được tham gia nhiều lớp tập huấn, từ đó phát huy hiệu quả trong việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt... trở thành cầu nối giúp người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, từ đó tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ số, chính quyền số.

Có thể khẳng định công nghệ đang thâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống, đặt ra yêu cầu mỗi người dân, cán bộ, công chức cần phải nâng cao năng lực số để sử dụng và tận dụng công nghệ thông tin, truyền thông hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cá nhân, từ đó tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Bài và ảnh: Linh Hương