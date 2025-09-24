Tổng thống Mỹ: Vũ khí hạt nhân có thể đưa thế giới đến thảm họa

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nguy cơ chạy đua vũ khí gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9. Ông cảnh báo rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể dẫn đến “hồi kết của thế giới”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt hoàn toàn việc phát triển và sở hữu loại vũ khí hủy diệt này.

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh: The Irish Independent

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc sở hữu và phát triển kho vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Ông cảnh báo trong trường hợp vũ khí hạt nhân được sử dụng, “thế giới có thể thực sự đi đến hồi kết”, kéo theo đó là sự sụp đổ của các thể chế quốc tế, bao gồm cả LHQ.

Đề cập đến vấn đề hạt nhân của Iran, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Iran đã từ chối một đề nghị của Mỹ nhằm thiết lập hợp tác toàn diện nếu Tehran đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân của mình. Theo ông Trump, bức thư do ông gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran đã không nhận được phản hồi tích cực, thay vào đó là những lời đe dọa tiếp diễn từ phía Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Iran tài trợ cho khủng bố, điều mà Tehran kiên quyết bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này không thể được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi khẳng định nước này sẽ không đàm phán trực tiếp với Mỹ trong khi Washington vẫn theo đuổi chính sách “gây sức ép tối đa”, nhưng không loại trừ khả năng tiếp tục đối thoại gián tiếp thông qua các bên trung gian.

Cùng ngày, trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố Iran kiên quyết không từ bỏ quyền làm giàu uranium, bất chấp sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây đồng thời khẳng định lập trường kiên định của Iran trong vấn đề hạt nhân.

Tuyên bố của Lãnh tụ tối cao một lần nữa nhấn mạnh rằng, Iran sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực quốc tế nào nhằm buộc nước này từ bỏ quyền làm giàu uranium, cho thấy lập trường cứng rắn và không thay đổi của Tehran trong cuộc đối đầu kéo dài về hạt nhân.

Minh Phương (Nguồn Iranpress.com/ The News International)