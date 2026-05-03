AI chưa thể thay thế bác sĩ trong y học khẩn cấp

Một nghiên cứu mới của Đại học Harvard cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đạt bước tiến đáng kể trong lĩnh vực y học, khi có thể đưa ra chẩn đoán chính xác hơn bác sĩ trong một số tình huống cấp cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh công nghệ này hiện vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chưa thể thay thế con người trong thực hành lâm sàng.

Ảnh: Science.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, các hệ thống AI đã thể hiện năng lực suy luận lâm sàng vượt trội trong môi trường áp lực cao, đặc biệt ở giai đoạn phân loại bệnh nhân ban đầu - thời điểm đòi hỏi quyết định nhanh và chính xác.

Trong một thí nghiệm tại bệnh viện ở Boston, 76 bệnh nhân được đánh giá đồng thời bởi AI và các bác sĩ dựa trên cùng một bộ hồ sơ bệnh án điện tử. Kết quả cho thấy AI xác định đúng hoặc gần đúng chẩn đoán trong 67% trường hợp, cao hơn so với mức 50–55% của bác sĩ. Khi có thêm dữ liệu chi tiết, độ chính xác của mô hình AI do OpenAI phát triển tăng lên 82%, nhỉnh hơn so với nhóm bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Không chỉ trong chẩn đoán ban đầu, AI còn thể hiện ưu thế khi xây dựng phương án điều trị. Trong một thử nghiệm khác với các tình huống lâm sàng phức tạp, AI đạt điểm đánh giá 89%, vượt xa mức 34% của các bác sĩ khi sử dụng các công cụ truyền thống.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những kết quả này chủ yếu dựa trên việc xử lý dữ liệu dạng văn bản, chưa phản ánh đầy đủ thực tế lâm sàng. AI chưa thể đánh giá trực tiếp tình trạng bệnh nhân, như quan sát biểu hiện bên ngoài, mức độ đau đớn hay phản ứng tâm lý - những yếu tố quan trọng trong y học khẩn cấp.

Ông Arjun Manrai, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng, đây là dấu hiệu của một bước chuyển lớn về công nghệ có thể định hình lại ngành y, nhưng không đồng nghĩa với việc thay thế bác sĩ. Cùng quan điểm, bác sĩ Adam Rodman nhận định trong tương lai, AI sẽ trở thành một phần của mô hình chăm sóc “ba bên” gồm bác sĩ, bệnh nhân và hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, việc ứng dụng AI trong y tế đang gia tăng, song vẫn đi kèm nhiều thách thức như nguy cơ sai sót, vấn đề trách nhiệm pháp lý và khả năng phụ thuộc công nghệ. Các chuyên gia cũng cảnh báo cần thận trọng khi triển khai rộng rãi, do vẫn thiếu dữ liệu đánh giá hiệu quả của AI trên các nhóm bệnh nhân khác nhau.

Thu Uyên

Nguồn: The Guardian.