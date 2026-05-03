Iran: Người dân chật vật giữa khủng hoảng kinh tế dù chiến sự tạm lắng

Giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giúp hạ nhiệt chiến sự với Mỹ và Israel, nền kinh tế Iran vẫn tiếp tục chìm trong khó khăn khi lạm phát leo thang và áp lực trừng phạt chưa có dấu hiệu suy giảm, khiến đời sống người dân ngày càng chật vật.

Một tấm áp phích mới xuất hiện tại trung tâm thủ đô Tehran (Iran) đang thu hút sự chú ý của dư luận khi truyền tải thông điệp chính trị mạnh mẽ. Hình ảnh trên biển thể hiện Tổng thống Donald Trump với miệng bị bịt kín bởi hình ảnh eo biển Hormuz, kèm khẩu hiệu “điểm bùng phát”. Thông điệp này phản ánh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho thấy tác động lan rộng của khủng hoảng đối với đời sống người dân.

Dù một thỏa thuận ngừng bắn đã tạm thời chấm dứt các cuộc tấn công trực tiếp, nhiều người dân Iran cho biết tình hình kinh tế trong nước vẫn tiếp tục xấu đi. Đồng nội tệ biến động mạnh, trong khi giá cả hàng hóa thiết yếu tăng nhanh, từ các mặt hàng cơ bản cho tới ô tô, vàng và ngoại tệ. Lạm phát leo thang trong thời gian gần đây đã làm gia tăng tâm lý lo ngại trong xã hội.

Ông Amir Jalilian, một giáo viên, chia sẻ: “Tình hình hiện tại giống như mắc kẹt trong khoảng lặng khi chiến sự tạm dừng nhưng áp lực kinh tế vẫn đè nặng. Các kế hoạch sinh hoạt và kinh doanh buộc phải điều chỉnh theo tác động của các lệnh trừng phạt và bất ổn kéo dài”. Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả khi xung đột kết thúc, nền kinh tế Iran cũng sẽ cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, để phục hồi.

Giới tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Iran. Ảnh: Al Jazeera.

Giới tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ cho biết tình hình kinh doanh vốn đã khó khăn trước khi đạt được lệnh ngừng bắn, nay càng trở nên tồi tệ hơn do các biện pháp trừng phạt, khiến sức mua suy giảm và chi phí tăng cao.

Mặc dù lệnh ngừng bắn đang mang lại khoảng lặng tạm thời, nhiều người vẫn lo ngại nguy cơ xung đột có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh đó, đối với nhiều người dân Iran, cuộc sống hàng ngày vẫn chưa thể trở lại trạng thái ổn định và hy vọng về một sự cải thiện kinh tế rõ rệt vẫn còn ở phía trước.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera