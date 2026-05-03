EU cân nhắc miễn thuế carbon cho thép Ukraine, hỗ trợ kinh tế và nhu cầu quốc phòng

Ngày 2/5, Liên minh châu Âu (EU) cho biết, đang xem xét khả năng miễn trừ thép của Ukraine khỏi Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), trong bối cảnh ngành công nghiệp then chốt này của Kyiv đối mặt nhiều sức ép do xung đột và các quy định môi trường mới.

Theo các nguồn tin, các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa EU và phía Ukraine nhằm tìm giải pháp linh hoạt đối với CBAM, cơ chế được thiết kế để áp thuế đối với hàng hóa có lượng phát thải carbon cao nhập khẩu vào EU, qua đó bảo đảm cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp trong khối.

Đề xuất miễn trừ, nếu được thông qua, sẽ là bước đi chưa có tiền lệ, giúp Ukraine duy trì nguồn thu xuất khẩu quan trọng trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều tác động. Đồng thời, động thái này cũng có thể mang lại lợi ích cho châu Âu khi tiếp cận nguồn thép với chi phí hợp lý hơn, phục vụ nhu cầu gia tăng trong lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng.

Ngành thép được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế Ukraine, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu phục vụ sản xuất quốc phòng. Ukraine hiện là một trong những nhà cung cấp thép ngoài EU đáng kể, trong khi các nước châu Âu đang tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Ngành thép được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế Ukraine. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Ukraine cảnh báo việc áp dụng CBAM từ đầu năm 2026 có thể gây tác động nghiêm trọng. Một số nhà sản xuất cho biết đơn hàng từ châu Âu đã sụt giảm mạnh do lo ngại chi phí thuế tăng cao, thậm chí có trường hợp hoạt động kinh doanh gần như bị đình trệ ngay sau khi cơ chế này có hiệu lực.

Bên cạnh đó, xuất khẩu thép của Ukraine đã giảm đáng kể kể từ năm 2022, do các khó khăn về vận chuyển và an ninh. Sản lượng xuất khẩu hiện chỉ còn khoảng một nửa so với trước đây, trong khi hoạt động logistics tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro.

Giới phân tích cho rằng, quyết định cuối cùng của EU sẽ cần cân bằng giữa mục tiêu khí hậu và các yêu cầu địa chính trị, kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh linh hoạt chính sách có thể trở thành yếu tố quan trọng nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng và hỗ trợ quá trình phục hồi của Ukraine.

Thu Uyên

Nguồn: Politico.