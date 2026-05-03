Thái Lan đề xuất hủy đàm phán MOU 44 sau hơn hai thập kỷ bế tắc

Ngày 2/5, chính phủ Thái Lan cho biết, nước này đang xem xét khả năng chấm dứt tiến trình đàm phán theo Bản ghi nhớ năm 2001 (MOU 44) về phân định ranh giới trên biển với Campuchia, sau hơn 20 năm không đạt được tiến triển đáng kể.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow phát biểu trước các nhà ngoại giao quốc tế về định hướng đối ngoại mới của Thái Lan. Nguồn: The Nation.

Theo đó, phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ trình đề xuất này vào ngày 5/5. Nếu được thông qua, Thái Lan sẽ chuyển sang tiến hành đàm phán dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Động thái này được xem là nỗ lực “làm mới cách tiếp cận” sau thời gian dài đàm phán không đạt tiến triển đáng kể. Bangkok kỳ vọng việc thay đổi khuôn khổ pháp lý sẽ giúp tháo gỡ bế tắc liên quan đến các vùng chồng lấn trên biển, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu trước 84 nhà ngoại giao đến từ 58 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế, ông Sihasak nhấn mạnh, Thái Lan đang theo đuổi cách tiếp cận hướng tới tương lai trong xử lý các vấn đề biên giới, đặt trọng tâm vào hợp tác với các nước láng giềng.

Về phía Campuchia, chưa có phản ứng chính thức trước đề xuất mới nhất. Tuy nhiên, trước đây Phnom Penh từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và các khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập.

Campuchia chưa có phản ứng chính thức trước đề xuất mới nhất của Thái lan. Ảnh: The Bangkok Post.

Ngoài vấn đề với Campuchia, Bangkok cũng tăng cường phối hợp với Myanmar và Lào theo cơ chế ba bên nhằm xử lý các thách thức xuyên biên giới như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy và ô nhiễm môi trường.

Về Myanmar, Thái Lan bày tỏ hy vọng tiến trình bầu cử gần đây có thể mở ra cơ hội thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Trong lĩnh vực năng lượng, Thái Lan cũng đang cân nhắc mở rộng hoạt động thăm dò khí đốt tại Myanmar nhằm phục vụ nhu cầu điện trong nước.

Bên cạnh đó, Thái Lan và Trung Quốc đã tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch hành động 5 năm, tập trung vào kinh tế số, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Giới quan sát cho rằng diễn biến này phản ánh nỗ lực của Thái Lan trong việc điều chỉnh chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng, đồng thời cho thấy nỗ lực chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm xử lý các điểm nghẽn kéo dài trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: The Nation, The Bangkok Post