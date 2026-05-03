Hàn Quốc ra mắt tiêm kích KF-21 Boramae đầu tiên, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghiệp quốc phòng

Hàn Quốc đã chính thức ra mắt chiếc tiêm kích KF-21 Boramae sản xuất hàng loạt đầu tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, đồng thời khẳng định tham vọng tự chủ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Hàn Quốc ra mắt tiêm kích KF-21 Boramae đầu tiên. Ảnh: Yonhap.

Theo các nguồn tin quốc tế, chiếc KF-21 đầu tiên được xuất xưởng tại cơ sở của Korea Aerospace Industries (KAI) vào cuối tháng 3/2026, mở ra giai đoạn sản xuất hàng loạt của chương trình máy bay chiến đấu nội địa lớn nhất Hàn Quốc.

Sự kiện này được đánh giá là cột mốc quan trọng sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, với sự tham gia của hàng chục nghìn kỹ sư và chuyên gia. Đồng thời, nó đánh dấu việc Hàn Quốc chính thức gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng tự thiết kế và sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại.

KF-21 Boramae là tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4,5, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống điều khiển bay hiện đại và thiết kế giảm tín hiệu radar. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1,8 và mang theo nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất.

Niềm tự hào về tiêm kích nội địa của Hàn Quốc đã chính thất cất cảnh phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên trên bầu trời. Ảnh: Yonhap.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm phát triển với hơn 1.600 chuyến bay an toàn, chương trình KF-21 đã bước sang giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đáng chú ý, chỉ chưa đầy một tháng sau lễ ra mắt, chiếc KF-21 sản xuất đầu tiên đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công, cho thấy tiến độ triển khai được đẩy nhanh đáng kể. Theo kế hoạch, những chiếc KF-21 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc từ năm 2026, tiến tới đạt năng lực tác chiến ban đầu trước khi hoàn thiện đầy đủ vào cuối thập kỷ này. Chương trình KF-21 không chỉ nhằm thay thế các dòng tiêm kích cũ như F-4 và F-5, mà còn giúp Hàn Quốc giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Giới phân tích nhận định, việc đưa KF-21 vào sản xuất hàng loạt không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn thể hiện bước tiến chiến lược của Hàn Quốc trong việc xây dựng năng lực công nghệ cao, hướng tới trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thu Uyên

Nguồn: The Aviationist, Yonhap