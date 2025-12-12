Ai Cập cảnh báo Israel leo thang căng thẳng tại Bờ Tây

Trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cảnh báo về tình trạng leo thang nguy hiểm tại Bờ Tây, nơi bạo lực của người định cư Israel đang gia tăng đáng báo động và hoạt động mở rộng các khu định cư tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Badr Abdelatty và Tổng thư ký Guterres điện đàm trao đổi về những diễn biến mới nhất tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Ảnh: MFA

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty và Tổng thư ký Guterres đã trao đổi về những diễn biến mới nhất tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời thảo luận các nỗ lực quốc tế nhằm giảm căng thẳng, củng cố lệnh ngừng bắn ở Gaza và khôi phục ổn định tại Bờ Tây.

Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng các chính sách hiện tại của Israel ở những khu vực này có nguy cơ làm bùng phát căng thẳng mới, kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm can thiệp để ngăn chặn các hành vi vi phạm và tránh để tình hình tiếp tục xấu đi.

Ngoại trưởng Abdelatty cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Ai Cập trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho dải đất này. Ông khẳng định Ai Cập kiên quyết phản đối mọi nỗ lực nhằm di dời cư dân Palestine hoặc làm thay đổi đặc điểm địa lý và nhân khẩu học của Gaza.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Cairo tái khẳng định cam kết phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ người Palestine thực thi quyền tự quyết và thúc đẩy tiến trình thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Cảnh báo của Cairo được đưa ra trong bối cảnh bạo lực quân sự và bạo lực của người định cư Israel gia tăng trên khắp Bờ Tây.

Tal Shoham, một cựu con tin bị Hamas bắt cóc vào ngày 7/10/2023 cùng vợ, hai con và ba thành viên khác trong gia đình và bị giam giữ tại Gaza trong 505 ngày, nhìn ngắm những hư hại tại ngôi nhà của bố mẹ vợ ở kibbutz Beeri, miền Nam Israel. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kết luận phong trào Hamas đã phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023 và trong quá trình giam giữ các con tin tại Gaza. Trong phản ứng ban đầu, Hamas bác bỏ cáo buộc và yêu cầu Amnesty rút lại báo cáo. Bộ Ngoại giao Israel cho rằng tài liệu này không phản ánh đầy đủ mức độ “tàn bạo” của Hamas trong vụ tấn công.

Vân Bình

Nguồn Reuters