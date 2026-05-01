Tổng thống Mỹ ký ban hành luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, chấm dứt đình trệ kéo dài

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/4 đã ký ban hành dự luật cấp ngân sách cho các cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), qua đó chính thức chấm dứt đợt đóng cửa một phần chính phủ liên bang kéo dài kỷ lục 75 ngày, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều đơn vị an ninh nội địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, chấm dứt đình trệ kéo dài. Ảnh: AP.

Trước đó, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã nhất trí thông qua dự luật đã được Thượng viện phê chuẩn, trong bối cảnh nguồn ngân sách hiện tại sắp cạn, có nguy cơ gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Động thái này được xem là kết quả tích cực đối với Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune, những người kêu gọi thông qua dự luật mà không sửa đổi.

Dự luật sẽ cấp ngân sách đến hết ngày 30/9/2026 cho các cơ quan DHS không tham gia vào chiến dịch siết chặt quản lý nhập cư của chính quyền Mỹ, trong đó có Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ.

Tuy nhiên, dự luật không bao gồm kinh phí cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và Cục Tuần tra Biên giới Mỹ - hai cơ quan đóng vai trò chủ chốt trong thực thi chính sách nhập cư. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối trong thời gian qua.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết việc trì hoãn trước đó nhằm bảo đảm hai cơ quan trên không bị loại khỏi cơ chế cấp ngân sách, đồng thời cho rằng phía Dân chủ đã không ủng hộ việc bổ sung nội dung này.

Kể từ sau vụ việc hai công dân Mỹ tại bang Minnesota thiệt mạng do các nhân viên liên bang trong chiến dịch chống nhập cư trái phép nổ súng hồi tháng 1, các nghị sĩ Dân chủ đã thúc đẩy yêu cầu cải cách đáng kể đối với hoạt động của ICE, song vấp phải sự phản đối từ phía đảng Cộng hòa. Bất đồng này khiến các cuộc đàm phán giữa hai đảng về dự luật ngân sách DHS rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, nguồn ngân sách tạm thời của DHS hết hạn ngày 13/2 và cơ quan này rơi vào tình trạng đình trệ từ ngày hôm sau.

Việc đình trệ kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhiều đơn vị thuộc DHS. Đáng chú ý, hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay bị tác động rõ rệt nhất.

Việc đình trệ kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhiều đơn vị thuộc DHS. Đáng chú ý, hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay bị tác động rõ rệt nhất.

Vào cuối tháng 3, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật cấp ngân sách cho phần lớn các cơ quan DHS, ngoại trừ ICE và lực lượng Tuần tra Biên giới, song dự luật này chưa được Hạ viện thông qua trong thời gian dài.

Sau đó, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune đã đề xuất một chiến lược “hai bước” với sự ủng hộ của Tổng thống Trump: trước hết đạt được thỏa thuận lưỡng đảng để cấp ngân sách cho phần lớn DHS, sau đó sử dụng cơ chế “điều chỉnh ngân sách” nhằm giải quyết riêng vấn đề kinh phí cho lực lượng thực thi di trú, bao gồm ICE và lực lượng Tuần tra Biên giới. Chiến lược này đã góp phần tháo gỡ bế tắc kéo dài đối với dự luật.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.