62 gian hàng tham gia phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn

Phiên chợ được tổ chức tại sân vận động xã Trung Chính trong thời gian 3 ngày, từ 19-21/6.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại phiên chợ.

Chiều 19/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Trung Chính khai mạc Phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phiên chợ có quy mô 62 gian hàng với 52 đơn vị tham gia, gồm các gian hàng của xã Trung Chính, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trong tỉnh và 20 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc phiên chợ.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cho biết: Phiên chợ là dịp để bà con nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh có cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đây cũng là dịp để xã Trung Chính giới thiệu, quảng bá hình ảnh về địa phương, văn hóa và các sản phẩm tới các doanh nghiệp và Nhân dân.

Người dân tham quan, mua sắm sản phẩm tại phiên chợ.

Đây là phiên chợ thứ tư được Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tính từ đầu năm đến nay và là tiền đề cho Hội nghị Kết nối cung - cầu năm 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10.

Thanh Tâm