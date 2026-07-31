Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm và cảnh báo sớm dịch bệnh động vật

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng... Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã và đang tăng cường giám sát, nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, cảnh báo sớm dịch bệnh. Từ đó, góp phần xác định chính xác tác nhân gây bệnh, khoanh vùng và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại kinh tế; bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các bệnh lây từ động vật sang người.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu giám sát lưu hành bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y lắp đặt trang thiết bị đạt tiêu chuẩn cho Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Thanh Hóa qua đó phục vụ công tác xét nghiệm chuyên sâu nhằm phát hiện nhanh nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ thuật cao, cập nhật thường xuyên những chủng vi-rút, vi khuẩn mới; phối hợp với đội ngũ thú y cơ sở thu thập mẫu bệnh phẩm để phục vụ công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm ổ dịch mới, đánh giá hiệu lực của các loại vắc-xin. Từ đó, căn cứ kết quả giám sát, đặc điểm dịch tễ của bệnh động vật để tiến hành dự báo, cảnh báo về một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chi cục chăn nuôi cũng đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát các xe chở gia súc, gia cầm đi qua địa bàn tỉnh; đôn đốc các địa phương tiếp tục tiêm phòng bổ sung cho vật nuôi ngay sau khi hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1/2026.

Để cảnh báo sớm dịch bệnh, hiện nay, ngành chăn nuôi cũng đã xây dựng mạng lưới giám sát dịch bệnh dựa vào cộng đồng, phát huy vai trò của cán bộ thú y cơ sở, người chăn nuôi trong việc theo dõi, báo cáo những biểu hiện bất thường của vật nuôi. Anh Đặng Thái Hòa, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thanh Quân, cho biết: “Chúng tôi không ngừng nâng cao kỹ thuật khám lâm sàng, lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản đúng quy trình và phân biệt triệu chứng của các loại bệnh trên đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, tổng hợp thông tin dịch tễ từ các trang trại, gia trại, cơ sở giết mổ, chợ buôn bán động vật báo cáo kịp thời đến chính quyền địa phương và người chăn nuôi để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả xét nghiệm nhằm theo dõi diễn biến dịch bệnh theo thời gian tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người chăn nuôi về việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, nguy cơ, tác hại của các loại dịch bệnh ở động vật; kịp thời khai báo với chính quyền địa phương khi phát hiện vật nuôi ốm, chết".

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện kế hoạch giám sát lưu hành bệnh cúm gia cầm, tả lợn châu Phi, bệnh dại và giám sát sau tiêm phòng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã lấy 3.200 mẫu giám sát lưu hành bệnh dịch tả lợn châu Phi, kết quả không có mẫu dương tính với vi-rút; lấy 89 mẫu giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi, kết quả có 81 mẫu dương tính với vi-rút; 7 mẫu giám sát dịch bệnh cúm gia cầm, kết quả có 5 mẫu dương tính với vi-rút H5N1; 25 mẫu gộp, 100 mẫu đơn giám sát lưu hành bệnh cúm gia cầm tại các chợ trên địa bàn tỉnh, kết quả 5 mẫu dương tính với vi-rút H5N1; 120 mẫu giám sát lưu hành bệnh lở mồm long móng, kết quả không có mẫu dương tính; 610 mẫu giám sát sau tiêm phòng bệnh lở mồm long móng tỷ lệ bảo hộ đạt trên 90%...

Ông Lương Xuân Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết: Căn cứ từ kết quả trên, chúng tôi đã thông tin rộng rãi tới các hộ, chủ cơ sở chăn nuôi, các cơ sở vận chuyển, giết mổ, chế biến sản phẩm động vật để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mặt khác, việc giám sát, điều tra dịch tễ học đã phát huy hiệu quả, mô tả được đầy đủ phân bố bệnh, mức độ lưu hành của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chi cục cũng đưa ra dự báo, cảnh báo về một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo đảm đàn vật nuôi khỏe mạnh cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Bài và ảnh: Lê Ngọc