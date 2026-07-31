Làm giàu từ nuôi thỏ theo chuỗi giá trị

Từ một vùng đất bán sơn địa còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp triển vọng mang lại giá trị kinh tế cao, có tính gắn kết cộng đồng. Trong đó, mô hình liên kết chăn nuôi, chế biến khép kín của HTX chăn nuôi và chế biến thỏ Hoàng An, thôn Xuân Quang đang trở thành điểm sáng, mở ra hướng làm giàu bền vững cho người dân địa phương.

Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Tuấn Anh, thôn Xuân Quang, xã Thường Xuân mang lại doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Mối lương duyên của anh Hà Minh Tuấn Anh, thôn Xuân Quang, xã Thường Xuân với nghề nuôi thỏ bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Khi ấy, nuôi thỏ vẫn là một khái niệm xa lạ với người dân địa phương. Với tâm thế của một người trẻ khát khao thay đổi cuộc sống, anh đã lặn lội khắp các trang trại lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh để “tầm sư học đạo”. Anh dày công tích lũy kiến thức từ sách vở, mạng internet cho đến những kinh nghiệm thực tế về chu kỳ sinh sản, đặc tính sinh học và các loại dịch bệnh của loài vật vốn dĩ rất nhạy cảm này. Từ đó đúc kết thành kỹ thuật, bí quyết riêng để phát triển đàn thỏ bền vững. Anh Hà Minh Tuấn Anh, thôn Xuân Quang, xã Thường Xuân, cho biết: “Sau nhiều năm tìm hiểu mô hình sinh kế, tôi đã lựa chọn thỏ là đối tượng để phát triển. Bởi, đây là con nuôi đặc sản được thị trường ưa chuộng, có thể mang lại thu nhập ổn định. Cùng với đó, kỹ thuật nuôi không quá khó, gia đình tôi có thể phát triển quy mô lớn”.

Sau khi lựa chọn được đối tượng nuôi, năm 2016 anh Hà Minh Tuấn Anh đã đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển khu chuồng nuôi, lắp đặt máng ăn, uống tự động và hệ thống quạt thông gió hiện đại đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định, mát mùa hè, ấm mùa đông, giúp loài vật có sức đề kháng yếu như thỏ có thể sinh trưởng tốt. Hành trình phát triển kinh tế của anh Tuấn Anh cũng gặp không ít khó khăn, không biết bao lần đàn thỏ nhiễm bệnh, chết hàng loạt gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Song anh không nản chí mà tự nghiên cứu để khắc phục những khó khăn trong chăn nuôi thỏ.

Sự tỉ mỉ và ham học hỏi đã khiến anh Tuấn Anh từng bước trở thành một “chuyên gia” thực thụ. Anh am hiểu tường tận đặc điểm sinh trưởng, phát triển, quá trình ủ bệnh, chuyển bệnh của thỏ... Nhờ đó, không chỉ bảo đảm đàn thỏ hàng nghìn con sinh trưởng phát triển tốt mà còn tiết kiệm được chi phí sản xuất lớn.

Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, anh Hà Minh Tuấn Anh còn chủ động kết nối, tìm kiếm những người cùng chung chí hướng, đam mê làm giàu để thành lập HTX. Đồng thời, xây dựng chuỗi liên kết bền vững, cung cấp con giống, thức ăn và chuyển giao kỹ thuật cho hàng chục hộ dân tại địa phương. Cùng với đó, năm 2023, anh kết nối những hộ nuôi thỏ trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh, như: xã Kiên Thọ, xã Thiệu Hóa, xã Thọ Xuân, xã Kim Tân, xã Ngọc Lặc... để thành lập HTX chăn nuôi và chế biến thỏ Hoàng An. Đến nay, HTX đã có 9 thành viên và mở rộng diện tích chuồng nuôi lên hơn 5.000m2 với hơn 10.000 con thỏ thương phẩm mỗi năm.

Điều đặc biệt ở HTX chăn nuôi và chế biến thỏ Hoàng An chính là việc sản xuất theo chuỗi giá trị. HTX không chỉ cung ứng giống, kỹ thuật sản xuất mà còn thu mua toàn bộ thỏ thương phẩm của các hộ thành viên. Đồng thời, để gia tăng giá trị kinh tế, hướng tới xây dựng thương hiệu riêng, HTX đã xây dựng kế hoạch đầu tư nhà xưởng chế biến hiện đại, khép kín. Năm 2025 vừa qua, HTX đã cán mốc tiêu thụ hơn 24 tấn thịt thỏ, mang lại doanh thu hơn 3 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, với thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Với những thành công đó, HTX chăn nuôi và chế biến thỏ Hoàng An đã trở thành một trong những mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của tỉnh. Ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết: "Gia trại nuôi thỏ của gia đình anh Tuấn Anh là một trong những mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả của địa phương. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ gia đình anh nói riêng và HTX nói chung tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền, tổ chức cho hội viên các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong xã đến học tập kinh nghiệm, nhằm nhân rộng mô hình nuôi thỏ trên địa bàn xã”.

Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Tuấn Anh góp phần “đánh thức” tư duy làm kinh tế của đồng bào miền núi Thường Xuân. Từ những bàn tay vốn chỉ quen với lối chăn nuôi thủ công, nhỏ lẻ, nay người nông dân đã làm chủ được kỹ thuật, tự tin bước vào chuỗi liên kết nông nghiệp hiện đại; biến giấc mơ thoát nghèo, làm giàu trên quê hương thành hiện thực.

Bài và ảnh: Lê Hòa