Khai mạc phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2026 tại xã Thiệu Hóa

Sáng 29/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức khai mạc Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Phiên chợ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa thể thao, khu phố 3, xã Thiệu Hóa trong thời gian 3 ngày, từ 29/5 đến 31/5.

Bà Trương Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc phiên chợ.

Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2026 có quy mô 62 gian hàng trưng bày với 50 đơn vị tham gia giới thiệu đa dạng các sản phẩm, trong đó chủ yếu là nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền...

Các đại biểu tham quan gian hàng.

Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh tại phiên chợ đều có tem nhãn đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm. Đơn vị tham gia cung cấp sản phẩm là các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành khác.

Ban tổ chức kiểm tra truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trưng bày tại phiên chợ.

Đây là dịp để bà con nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp tỉnh bạn, các xã lân cận có cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm an toàn đến với người tiêu dùng. Đồng thời nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng để có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Người dân tham quan và mua sắm.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức thêm 3 phiên chợ tại các xã Yên Định, Nông Cống và Trung Chính.

Thanh Tâm