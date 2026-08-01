Tạo động lực nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Ở khắp các vùng quê trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) đang trở thành điểm tựa giúp người dân đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Kiểm tra tình hình sử dụng tín dụng chính sách tại xã Giao An.

Sau hơn một năm triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 (Chỉ thị số 39-CT/TW) của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả TDCS trong giai đoạn mới, hoạt động TDCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, XDNTM và bảo đảm an sinh xã hội.

Mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình anh Hà Văn Dương, ở thôn Trò, xã Giao An hiện nay luôn có gần chục con bò sinh trưởng khỏe mạnh. Cách đây gần 2 năm, anh còn trăn trở vì thiếu vốn để mở rộng chăn nuôi. Cuối năm 2024, từ khoản vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lang Chánh theo chương trình giải quyết việc làm, anh Dương đã đầu tư con giống, trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn bò. Nhờ đó, mô hình chăn nuôi ngày càng phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững. Anh Dương chia sẻ: “Thủ tục vay vốn thuận tiện, không phải thế chấp nên người dân rất yên tâm. Khi có vốn, gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Ngay sau khi Chỉ thị số 39-CT/TW được ban hành, Thanh Hóa xác định TDCS xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, XDNTM và bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bình xét đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Mạng lưới giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đến cuối tháng 7/2026, toàn tỉnh có 547 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, nhà văn hóa thôn và các địa điểm thuận lợi. Qua đó, giúp người dân tiếp cận các chính sách tín dụng ngay tại cơ sở, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động tín dụng.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình TDCS trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18.100 tỷ đồng, với trên 245.000 hộ còn dư nợ. Không chỉ tăng trưởng về quy mô tín dụng, công tác huy động nguồn lực cũng đạt kết quả tích cực khi nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 1.274 tỷ đồng, tăng hơn 340 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là kết quả cho thấy sự quan tâm, đồng hành ngày càng rõ nét của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 39-CT/TW đã tạo thêm động lực để hệ thống NHCSXH tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình tín dụng đặc thù, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn một năm triển khai cùng với Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn TDCS trên địa bàn tỉnh ngày càng được sử dụng hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tiễn, hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống.

Bài và ảnh: Đức Thanh