Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2026

Sáng 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Nông Cống tổ chức khai mạc Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Phiên chợ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nông Cống, là phiên chợ thứ 3 được Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tổ chức từ tháng 5 đến nay.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cùng các đại biểu tham quan gian hàng của xã Nông Cống.

Phiên chợ có quy mô 60 gian hàng với trên 50 đơn vị tham gia. 38 doanh nghiệp, HTX, cơ sở trong tỉnh và 20 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng cũng tham gia.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc.

Phiên chợ là dịp để bà con nông dân, các doanh nghiệp, HTX trong xã, trong tỉnh và doanh nghiệp tỉnh bạn, các xã lân cận có cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng và cũng là dịp để xã Nông Cống đón tiếp, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về địa phương, văn hóa, sản phẩm tới các doanh nghiệp và Nhân dân

Nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu và mua sản phẩm hạt mắc ca của HTX Thành Phát, xã Thượng Ninh.

Khách hàng đến tham quan mua sắn tại các gian hàng.

Phiên chợ được tổ chức từ 12/6 đến 14/6. Hai phiên chợ trước đó đã được tổ chức tại các xã Thiệu Hóa và Yên Định, thu hút đông đảo khách hàng đến thăm quan, mua sắm.

Thanh Tâm