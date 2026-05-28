Chính sách ưu đãi về quân hàm, tiền lương, trọng dụng nhân tài trong Quân đội

Đây là một trong những nội dung chính của Thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Thông tư quy định rõ đối tượng được áp dụng chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài. Trong đó, đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước không là cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong quân đội; học viên tốt nghiệp hạng xuất sắc tại các trường trong, ngoài quân đội và ở nước ngoài được phong quân hàm sỹ quan hoặc xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Đặc biệt, thông tư cũng quy định rõ các chính sách ưu đãi về quân hàm, tiền lương, môi trường làm việc và cơ hội phát triển.

Đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo chuyên môn; được bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện phát triển và ưu tiên quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý.

Sau tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đóng góp nổi bật, các cá nhân này có thể được xem xét bổ nhiệm vị trí cán bộ chỉ huy, quản lý phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn, tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Đối tượng trọng dụng được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, định hướng phát triển chuyên môn và theo hướng trở thành chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; được giao chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu đề tài, công trình khoa học, kỹ thuật; tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế; bảo đảm tài liệu nghiên cứu và chi phí khác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập.

Những cá nhân này cũng được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; được ưu tiên luân chuyển để đáp ứng các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm; nếu đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được xem xét kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ hơn so với quy định hiện hành, trường hợp đặc biệt được xem xét tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và được bảo lưu các chế độ, chính sách hiện hưởng trong thời gian kéo dài.

Quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan quân lực quản lý được ưu tiên xem xét tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ nếu cá nhân có nguyện vọng và đáp ứng các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm Thượng úy nếu tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc; phong quân hàm Đại úy nếu có trình độ thạc sỹ, bác sỹ hoặc dược sỹ chuyên khoa cấp 1; phong quân hàm Thiếu tá nếu có trình độ tiến sỹ, bác sỹ hoặc dược sỹ chuyên khoa cấp 2.

Bên cạnh đó, đối tượng thu hút và trọng dụng nhân tài còn được bảo đảm điều kiện làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ nhiệm vụ; được ưu tiên tiếp cận thông tin, tài liệu chuyên môn; được giao triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm của quân đội.

Thông tư cũng quy định các chính sách hậu phương quân đội như ưu tiên tuyển dụng vợ, chồng, con vào quân đội nếu đủ điều kiện; ưu tiên cử con đi đào tạo ở nước ngoài; ưu tiên khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế quân đội đối với thân nhân; vợ hoặc chồng được ưu tiên tham gia các chương trình tham quan, nghỉ dưỡng ở nước ngoài theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách phải trải qua các bước từ lập kế hoạch tuyển dụng; thông tin tuyển dụng; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, báo cáo; thành lập hội đồng thẩm định; quyết định tuyển dụng và triển khai thực hiện; cũng như hủy quyết định tuyển dụng, thông báo trường hợp không được tuyển dụng.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với các đối tượng từng lĩnh vực cụ thể như chỉ huy, tham mưu; công tác đảng, chính trị; khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự; hậu cần; tình báo quốc phòng; giáo dục và đào tạo; pháp chế, thanh tra, tư pháp; văn học, nghệ thuật, thể dục-thể thao; doanh nghiệp quốc phòng./.

Theo TTXVN