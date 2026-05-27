Tọa đàm công tác quốc phòng - quân sự địa phương

Chiều 27/5, Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức toạ đàm công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Dự tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, giảng viên, học viên lớp đào tạo dài hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch chiến lược khóa 55A, Học viện Quốc phòng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả nổi bật và kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Học viên Học viện Quốc phòng trao quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hoá luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ; lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh; thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ từng bước được củng cố, hoàn thiện.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng các công trình quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng; đồng thời nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy - Tham mưu chiến dịch, chiến lược khoá 55A Học viện Quốc phòng đã trao 2 căn nhà chính sách, mức hỗ trợ mỗi căn 80 triệu đồng cho 2 gia đình chính sách đặc biệt khó khăn tại phường Hạc Thành và xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa.

Thu Phương (CTV)