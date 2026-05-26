Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết thoả thuận hợp tác năm 2026

Chiều 26/5, tại tỉnh Thanh Hoá, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thoả thuận hợp tác quân sự - quốc phòng năm 2025, ký kết biên bản thoả thuận hợp tác năm 2026.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Nếch Vị Khả Chăn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã thông báo cho nhau về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của hai tỉnh và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2025, ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự, quốc phòng năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, Bộ CHQS hai tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan điểm, chủ trương hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn; quản lý chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội không làm ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, chủ quyền của mỗi nước và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước, hai tỉnh, góp phần vun đắp thêm truyền thống tình cảm đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu.

Tiếp tục duy trì trao đổi thông tin tình hình an ninh, chính trị định kỳ và khi có tình huống đột xuất, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới; kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hai tỉnh Thanh Hoá và Hủa Phăn tặng quà tại hội nghị.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Hoàng Lan