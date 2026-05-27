Trung đoàn 762 kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới

Từ ngày 25 đến 27/5, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới. Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra chiến sĩ mới gói lượng nổ trước khi vào thực hành.

Sau 3 tháng nhập ngũ, 280 chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh được học tập, huấn luyện và trang bị đầy đủ các nội dung, chương trình theo quy định. Đơn vị đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, duy trì nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước tiến trình biểu huấn luyện, cũng như nền nếp, chế độ, quân số học tập, huấn luyện. Công tác chuẩn bị về hệ thống sổ sách, giáo án, thao trường bãi tập, mô hình học cụ, vật chất đồ dùng huấn luyện bảo đảm chu đáo, chặt chẽ.

Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1; đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích. 100% chiến sĩ bước vào kiểm tra đều có bản lĩnh vững vàng, nắm vững nguyên tắc, thực hành thuần thục các yếu lĩnh động tác và hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đợt kiểm tra tra “3 tiếng nổ” đã đánh giá thực chất trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là quá trình học tập, huấn luyện của chiến sĩ mới, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kỹ, chiến thuật vào tình huống cụ thể, cũng như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Ngọc Lê (CTV)