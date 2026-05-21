Nơi biên cương sáng mãi tình quân dân

Giữa đại ngàn phía Tây xứ Thanh, nơi những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau và những bản làng còn nhiều khó khăn của đồng bào vùng cao, hình ảnh người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Trung Lý luôn hiện lên gần gũi, trách nhiệm và nghĩa tình. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý còn là những người “thắp sáng biên cương” bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần đổi thay cuộc sống của Nhân dân nơi miền biên viễn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới từ mốc 314 đến mốc 315.

Đồn Biên phòng Trung Lý đóng quân tại bản Táo, xã Trung Lý. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 15 bản, dân số 1.373 hộ/6.948 khẩu của 4 dân tộc gồm: Mông, Thái, Mường, Kinh. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,776km đường biên giới, với 4 mốc quốc giới (từ mốc 313 đến mốc 316); bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Không chỉ là “lá chắn thép” nơi phên dậu, những người lính Đồn Biên phòng Trung Lý còn là những người anh em trong lòng đồng bào. Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, các chiến sĩ quân hàm xanh trở thành chỗ dựa tin cậy cho bà con nơi biên giới. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 225 buổi/11.926 lượt người. Đồng thời, giới thiệu 3 đảng viên tham gia 3 chi bộ giáp biên; phối hợp tổ chức 5 lớp xóa mù chữ và tái mù chữ cho 158 hội viên phụ nữ xã Trung Lý. Đơn vị đã phân công 30 đảng viên phụ trách 135 hộ gia đình, xây dựng mô hình “Góp tiền lẻ - chia sẻ khó khăn” đã trao, tặng 850 con ngan, vịt giống cho Nhân dân. Triển khai thực hiện mô hình “Bản sáng vùng biên”, đơn vị đã kết nối, vận động xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, cây, con giống cho bản Tà Cóm với số tiền 600 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, kết nối hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trên địa bàn, tặng cơ sở vật chất hỗ trợ các điểm trường, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Những năm qua, từ các mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” hay các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân đã được đơn vị triển khai hiệu quả. Từ những bóng điện năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc các tuyến đường bản, đến những phần quà, suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó, tất cả đều chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của người lính biên phòng với Nhân dân vùng biên.

Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy, buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép. Đơn vị đã chủ trì bắt giữ, xử lý 26 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ gồm: 29.381 viên ma túy tổng hợp, 2kg ma túy đá, 141,696g heroin, 13,5kg quả thuốc phiện. Phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 12 vụ/13 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 35kg quả thuốc phiện, 1,693kg nhựa thuốc phiện, 0,55g và 2 bánh heroin, 0,5kg ma túy dạng đá, 28.162 viên ma túy tổng hợp. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp 130 khẩu súng các loại... góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Trung Lý đều xem việc giúp dân như nhiệm vụ thường xuyên. Vào mùa mưa lũ, họ có mặt ở những nơi xung yếu để hỗ trợ sơ tán người dân, dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều cán bộ còn trực tiếp xuống từng bản làng hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Trung Lý còn chú trọng tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho đồng bào về bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng, chống các loại tội phạm. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, những phiên chợ biên giới hay các cuộc gặp gỡ tại nhà văn hóa bản đã trở thành nơi gắn kết tình quân dân bền chặt. Đó không chỉ là hành động đẹp mà còn là biểu tượng của tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: “Chúng tôi xác định giúp dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Khi người dân ổn định cuộc sống, tin tưởng vào bộ đội biên phòng thì thế trận biên phòng toàn dân sẽ ngày càng vững chắc".

Ánh sáng mà Đồn Biên phòng Trung Lý mang đến không chỉ là những bóng đèn nơi bản xa, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của hy vọng và của sự đổi thay nơi vùng biên cương Tổ quốc. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa, các anh đang góp phần viết nên câu chuyện đẹp về người lính quân hàm xanh trong thời bình.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa