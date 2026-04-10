Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ tập huấn cán bộ Ban CHQS xã, phường năm 2026

Sáng 10/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ tập huấn cán bộ Ban CHQS xã, phường năm 2026.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan Tham mưu, chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật và trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt kế hoạch tập huấn, quyết định thành lập Ban tổ chức, tổ giáo viên, đội mẫu phục vụ tập huấn cán bộ Ban CHQS xã, phường năm 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Nhị yêu cầu cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; làm tốt công tác chuẩn bị, theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các nội dung chặt chẽ, chất lượng. Xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho bộ phận phục vụ góp phần cho lớp tập huấn đạt chất lượng, mục đích yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối.

Ngọc Lê (CTV)