3 nước Baltic nhóm họp tại Riga: công bố “bức tường drone”, cam kết 5% GDP cho quốc phòng

Nhật Lệ
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/12, tại thủ đô Riga của Latvia, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Baltic (BCM), Thủ tướng ba nước nằm trên sườn Phía Đông của Nato gồm Estonia, Latvia và Litva đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, tập trung vào việc củng cố an ninh khu vực trước các mối đe dọa đang gia tăng.

Ngày 12/12, tại thủ đô Riga của Latvia, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Baltic (BCM), Thủ tướng ba nước nằm trên sườn Phía Đông của Nato gồm Estonia, Latvia và Litva đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, tập trung vào việc củng cố an ninh khu vực trước các mối đe dọa đang gia tăng.

Thủ tướng Latvia Evika Siliņa, Thủ tướng Estonia Kristen Michal và Thủ tướng Lithuania Inga Ruginienė gặp nhau tại Riga trong khuôn khổ Hội đồng Bộ trưởng Baltic. Ảnh: DWS news

Tại cuộc họp, Thủ tướng Latvia Evika Siliņa cho biết năm 2025 là một năm nhiều thách thức nhưng cũng ghi dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước Baltic, với các bước tiến trong tăng cường an ninh khu vực, bảo vệ biên giới ngoài của EU, hoàn tất việc tách khỏi lưới điện BRELL và tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Tại cuộc họp, những điểm chính về an ninh cũng đã được công bố. Các Thủ tướng đã tái khẳng định mục tiêu chung đầy tham vọng là phân bổ 5% Tổng sản lượng quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2026. Bà Thủ tướng Latvia Siliņa nhấn mạnh rằng động thái này nhằm mục đích củng cố cả năng lực quốc phòng của từng quốc gia lẫn năng lực của toàn khối NATO.

Ba quốc gia cũng sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển một “bức tường máy bay không người lái” Baltic nhằm tăng cường khả năng giám sát và đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Các nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chống lại áp lực di cư bất hợp pháp do Belarus gây ra và coi các sự cố gần đây, bao gồm việc sử dụng khinh khí cầu, là “nguy hiểm và không thể chấp nhận được”.

3 nước Baltic nhóm họp tại Riga: công bố bức tường drone, cam kết 5% GDP cho quốc phòng

Thủ tướng Estonia Kristen Michal (trái), Thủ tướng Latvia Evika Silina (giữa) và Thủ tướng Litva Inga Ruginiene tham dự cuộc họp báo sau cuộc gặp của họ tại Riga, Latvia, ngày 12 tháng 12 năm 2025. Ảnh : Xinhua

Ngoài ra, 3 nhà lãnh đạo cũng thảo luận về duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ, sự hợp tác với Washington và các đồng minh châu Âu để đảm bảo sự hiện diện liên tục của quân đội Mỹ tại Litva nhằm răn đe các mối đe dọa.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tiến độ của dự án đường sắt Rail Baltica và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) công nhận những thách thức kinh tế đặc thù mà các khu vực biên giới phía Đông đang phải đối mặt trong khuôn khổ tài chính đa niên tiếp theo của EU.

Nhật Lệ

Nguồn: APT news, DRM news

Từ khóa:

#Thủ tướng #Mối đe dọa #Bức tường #An ninh #Máy bay không người lái #Litva

