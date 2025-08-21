10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành giáo dục

Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2025-2026 là: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Hoạt động giới thiệu chương trình học tập, chuẩn bị cho năm học mới tại trường trung học phổ thông (Ảnh: Đại Thắng)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/8 đã ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành giáo dục.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thứ ba, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học.

Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Thứ sáu, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học.

Thứ bảy, hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Thứ tám, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Thứ chín, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ mười, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành.

Chi tiết Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026, mời xem tại đây.

Theo Báo Nhân Dân