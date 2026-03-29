Yêu cầu tăng cường thu dung, điều trị khi ca mắc tay chân miệng tăng mạnh

Ngày 29/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện về việc tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát bệnh tay chân miệng.

Theo thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).

Trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99%), trong đó hay gặp ở nhóm trẻ từ 1-5 tuổi (chiếm 92%).

Số bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 tăng nhanh, trong đó có nhiều ca trong tình trạng nặng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị y tế thuộc phạm vi quản lý tăng cường các biện pháp truyền thông để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên, sinh viên... hiểu rõ bệnh tay chân miệng: tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, phòng bệnh...

Về công tác khám bệnh, thu dung, điều trị, các cơ sở khám chữa bệnh cần chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh; Thực hiện công tác khám bệnh, phân loại, thu dung, điều trị, cấp cứu kịp thời bệnh nhi theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng.

Trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải của cơ sở khám bệnh đúng quy định, giảm thiểu tối đa lây nhiễm chéo, không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngành y

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngành y

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, trang thiết bị y tế đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, có nơi thiết bị hoạt động quá tải, có nơi lại chưa được khai...
Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật và yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ y tế, bài toán nhân lực ngành y đang trở thành vấn đề cấp thiết. Không chỉ...
Điểm tựa cho bệnh nhân

Điểm tựa cho bệnh nhân

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến chăm sóc tinh thần và cải thiện trải nghiệm người bệnh, những nhân viên y tế ở Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang âm thầm trở thành “điểm tựa” giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế...
Số hóa quản lý hóa chất xét nghiệm

Số hóa quản lý hóa chất xét nghiệm

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong hệ thống y tế hiện đại, xét nghiệm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi kết quả xét nghiệm chính xác là cả một quy trình phức tạp liên quan đến máy móc, kỹ thuật và...
