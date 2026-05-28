Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm

Chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của một du khách TP.HCM bất ngờ trở thành cuộc chạy đua với “thời gian vàng” sau cú ngã chấn thương sọ não giữa đêm. Sự cố không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm của các tai nạn vùng đầu ở người cao tuổi, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc có một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí an tâm ngay tại các điểm đến du lịch biển đảo.

Biến cố bất ngờ giữa kỳ nghỉ và quyết định trong gang tấc

Đầu tháng 5/2026, gia đình bà Nguyễn Lệ Mai (71 tuổi, TP.HCM) đến Phú Quốc nghỉ dưỡng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi một sự cố nghiêm trọng ập đến tại nơi lưu trú. Trong lúc sinh hoạt bình thường, bà Mai không may trượt chân, ngã đập mạnh vùng đầu xuống sàn nhà.

Với người trẻ, cú ngã có thể chỉ để lại vết bầm. Nhưng ở người cao tuổi, đặc biệt có bệnh nền, chấn thương đầu luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nội sọ và diễn tiến khó lường. Giữa đêm, gia đình phải đối diện lựa chọn khó khăn: tìm cách chuyển về TP.HCM hay xử trí ngay tại đảo.

Bà Mai được đưa đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc để điều trị.

Theo các chuyên gia ngoại thần kinh, chấn thương sọ não có thể âm thầm tiến triển. Người bệnh vẫn tỉnh táo trong những giờ đầu, nhưng khối máu tụ nội sọ có thể tăng dần và gây biến chứng nếu không được chẩn đoán hình ảnh kịp thời. Việc di chuyển đường dài bằng máy bay hoặc tàu cao tốc khi chưa xác định rõ tổn thương có thể làm tăng nguy cơ.

Gia đình đã quyết định đưa bà Mai đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, cơ sở y tế gần nhất ngay trong đêm.

“Điểm tựa y tế” cho ca bệnh nhiều yếu tố nguy cơ

Thời điểm nhập viện ngày 6/5/2026, bà Mai vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, chụp CT sọ não cho thấy có xuất huyết nội sọ cần theo dõi sát.

BS Huỳnh Tấn Nhã, bác sĩ Ngoại thần kinh Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, cho biết đây là trường hợp phức tạp. Người bệnh ngoài tuổi cao còn có tiền sử Parkinson, tăng huyết áp, đường huyết chưa ổn định và vừa trải qua phẫu thuật trước đó. “Đối với chấn thương sọ não ở người cao tuổi, điều đáng lo nhất là khối máu tụ có thể tiến triển nhanh nếu huyết áp dao động hoặc sinh hiệu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên đánh giá toàn diện ngay từ đầu để đưa ra hướng xử trí phù hợp nhất,” BS Nhã chia sẻ.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp. Chẩn đoán hình ảnh, đánh giá thần kinh và kiểm soát sinh hiệu được triển khai song song. Trong khoảng 1 - 2 giờ, cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được thực hiện ngay tại giường bệnh.

Mục tiêu điều trị không chỉ là theo dõi khối máu tụ mà còn kiểm soát chặt huyết áp, đường huyết và các nguy cơ liên quan bệnh nền. Đội ngũ y tế theo dõi liên tục để sẵn sàng can thiệp nếu xuất hiện dấu hiệu chuyển nặng. Theo các bác sĩ, khoảng thời gian đầu sau chấn thương sọ não thường được xem là “khung giờ vàng”, khi mọi quyết định xử trí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng lâu dài của bệnh nhân.

Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự an tâm sau thời gian điều trị.

Sau những giờ đầu căng thẳng, tình trạng của bà Mai dần ổn định. Kết quả chụp CT kiểm tra lại cho thấy khối máu tụ nội sọ không tiến triển thêm và có xu hướng giảm dần theo đáp ứng điều trị. Huyết áp và đường huyết cũng trở về ngưỡng an toàn.

Điều khiến gia đình bệnh nhân bất ngờ không chỉ nằm ở tốc độ xử trí chuyên môn, mà còn ở trải nghiệm điều trị trong những ngày lưu viện. Đối với các ca xuất huyết não, yếu tố tâm lý có vai trò đặc biệt quan trọng. Căng thẳng, lo âu hoặc môi trường điều trị áp lực có thể khiến huyết áp tăng cao, từ đó làm tăng nguy cơ chảy máu tiếp diễn.

Trong khi đó, bà Mai cho biết bà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi được điều trị trong không gian rộng rãi, yên tĩnh và có nhiều ánh sáng tự nhiên. Đội ngũ điều dưỡng thường xuyên hỗ trợ, theo dõi sát và phản hồi nhanh mỗi khi bệnh nhân cần trợ giúp.

“Ban đầu tôi rất sợ vì nghĩ mình sẽ phải chuyển viện gấp vào đất liền. Nhưng ở đây bác sĩ giải thích rõ ràng, chăm sóc kỹ nên cảm giác yên tâm hơn nhiều. Tôi có cảm giác như đang được nghỉ dưỡng và theo dõi sức khỏe cùng lúc,” bà Mai chia sẻ.

Không gian rộng rãi, yên tĩnh cùng cơ sở vật chất hiện đại tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc.

Chính sự ổn định về tâm lý và thể trạng đã khiến gia đình thay đổi kế hoạch ban đầu. Thay vì tìm cách đưa bà trở về TP.HCM ngay khi tình trạng tạm ổn, họ quyết định để bệnh nhân tiếp tục ở lại theo dõi thêm vài ngày, kết hợp vật lý trị liệu và nghỉ ngơi ngay tại Phú Quốc.

Câu chuyện của bà Nguyễn Lệ Mai cũng phản ánh một thực tế đang ngày càng rõ nét tại các điểm đến du lịch biển đảo, nhu cầu về một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí các tình huống khẩn cấp ngay tại chỗ.

Mỗi năm, Phú Quốc đón hàng triệu lượt khách, trong đó có nhiều người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ và du khách quốc tế. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng là yêu cầu ngày càng cao về năng lực cấp cứu, chẩn đoán và điều trị các ca bệnh phức tạp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay chấn thương sọ não.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc là mảnh ghép y tế đẳng cấp quốc tế tại đảo Ngọc.

Trước đây, “khoảng cách y tế” giữa đảo và đất liền luôn là nỗi băn khoăn của nhiều du khách khi xảy ra sự cố sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các cơ sở y tế có khả năng xử trí chuyên sâu ngay tại đảo đang từng bước thay đổi điều đó.

Một chuyến đi trọn vẹn không chỉ cần những khu nghỉ dưỡng đẹp hay dịch vụ cao cấp, mà còn cần một “lưới an toàn” y tế đủ năng lực phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Và đôi khi, chính năng lực xử trí trong vài giờ đầu tiên ấy có thể quyết định toàn bộ hành trình hồi phục của một con người.

NL