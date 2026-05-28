Bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh mùa hè

Mùa hè thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Trước nguy cơ gia tăng các bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, viêm đường hô hấp..., tiêm chủng được xem là “lá chắn” quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch bệnh.

Trẻ đến tiêm chủng tại hệ thống tiêm chủng 36 Care.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại phòng tiêm dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã có đông phụ huynh đưa con đến khám sàng lọc, tư vấn và tiêm các loại vắc-xin. Cơ bản phụ huynh quan tâm đến các vắc-xin cúm, 6 trong 1, phế cầu, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, sởi, sốt xuất huyết... Nhiều gia đình chủ động rà soát lại lịch tiêm để bổ sung các mũi còn thiếu cho trẻ trước khi bước vào cao điểm dịch bệnh. Chị Lê Mai Anh, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Mùa hè trẻ đi lại nhiều, tiếp xúc đông người, nhiều dịch bệnh tiềm ẩn nên tôi tranh thủ đưa cháu đi tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin còn thiếu. Theo tôi, phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh”.

Chị Đào Thị Hương, điều dưỡng tại phòng tiêm dịch vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chia sẻ: “Thời điểm này, nhu cầu tiêm một số vắc-xin tăng rõ rệt, nhất là các vắc-xin phòng bệnh đường hô hấp, rota, thủy đậu và sởi. Để đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn, các cán bộ y tế luôn thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm và theo dõi sau tiêm nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ”.

Tại hệ thống tiêm chủng 36 Care cũng ghi nhận người dân quan tâm hơn đến công tác tiêm chủng. Tại 8 cơ sở tiêm chủng, các loại vắc-xin được nhiều phụ huynh quan tâm là 6 trong 1, phế cầu, rota, thủy đậu, sốt xuất huyết... Đây là những vắc-xin góp phần tăng khả năng phòng bệnh cho trẻ vào thời điểm giao mùa và mùa hè.

Anh Hoàng Văn Nam, phường Đông Quang, cho biết: “Trước đây, gia đình chủ yếu tiêm các mũi trong chương trình mở rộng, nhưng hiện nay dịch bệnh nhiều nên tôi chủ động cho con tiêm thêm vắc-xin dịch vụ. Chi phí có thể cao hơn nhưng đổi lại mình yên tâm hơn về sức khỏe của con”.

Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh đã nhận thức đúng và đủ về lợi ích của tiêm phòng đối với trẻ. Cùng với những thay đổi từ phụ huynh, công tác tiêm chủng cho trẻ em cũng đang được triển khai đồng bộ tại các địa phương trong toàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 547 trạm y tế, 26 trung tâm y tế, 31 bệnh viện công lập, 12 bệnh viện tư nhân và 83 cơ sở khác tham gia hoạt động tiêm chủng. Mạng lưới tiêm chủng rộng khắp đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ tiêm vắc-xin cho trẻ.

Trên toàn tỉnh hiện triển khai hai hình thức tiêm chủng cho trẻ em: tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Hàng năm, chương trình tiêm chủng mở rộng tại Thanh Hóa luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi. Trong 4 tháng đầu năm 2026, trẻ sơ sinh tiêm viêm gan B trước và sau sinh là 11.931 trẻ; DPT-VGB-Hib phòng bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib là 13.918 trẻ tiêm mũi 1, 13.716 trẻ tiêm mũi 2, 12.973 trẻ tiêm mũi 3... Đối với trẻ trên 1 tuổi, có 13.504 trẻ tiêm vắc-xin sởi - rubella; 13.876 trẻ tiêm viêm não Nhật Bản...

Ngoài những vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều người dân đã lựa chọn tiêm các loại vắc-xin dịch vụ như: 5 trong 1, 6 trong 1, viêm gan siêu vi A, viêm não mô cầu, phế cầu, cúm mùa... Nhờ đó, tỷ lệ tiêm chủng tại các địa phương cơ bản đạt chỉ tiêu và tiến độ đề ra, góp phần duy trì hiệu quả miễn dịch cộng đồng. Hiệu quả của hoạt động tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, giảm đáng kể các trường hợp mắc/chết do các bệnh truyền nhiễm có thể phòng được bằng vắc-xin.

Ông Lê Thiên Phú, Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Mùa hè là thời điểm nguy cơ cao của nhiều dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ em như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, viêm não Nhật Bản, viêm đường hô hấp... Trong khi đó, trẻ nhỏ có sức đề kháng còn hạn chế nên nếu không được tiêm chủng đầy đủ rất dễ mắc bệnh và gặp biến chứng nặng. Vì vậy, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay”.

Để duy trì tỷ lệ bao phủ vắc-xin và bảo đảm an toàn tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các trung tâm y tế, trạm y tế cơ sở đã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của vắc-xin và lợi ích của việc tiêm chủng đúng lịch, đủ liều. Đồng thời, ngành y tế thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các chiến dịch truyền thông và chiến dịch tiêm chủng cho trẻ.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tăng cường rà soát đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ để tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung theo định kỳ; bảo đảm cung ứng vắc-xin, vật tư tiêm chủng, dây chuyền lạnh và tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Các cơ sở tiêm chủng đều thực hiện nghiêm quy trình khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi sau tiêm và sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ.

Trong bối cảnh dịch bệnh mùa hè còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc-xin đầy đủ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Bài và ảnh: Thùy Linh