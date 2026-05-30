6 người nghi ngộ độc sau khi ăn bọ xít rừng tại xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân vừa có báo cáo gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa về vụ việc 6 người dân trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bọ xít rừng.

Theo báo cáo, ngày 27/5, một nhóm người dân tại bản Sa Lắng, xã Phú Xuân bắt được khoảng 0,3kg bọ xít tại khu vực cây cà dại ven sông và mang về chế biến làm thực phẩm trong bữa tối.

Tham gia bữa ăn có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ. Ngoài món bọ xít, bữa ăn còn có thịt lợn rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí tự trồng và rượu. Đến sáng 28/5, ông Phạm Bá Thống (60 tuổi) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng và tự đến Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa khám, điều trị.

Tiếp đó, từ ngày 29/5, các trường hợp còn lại lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự và được người nhà đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc do thực phẩm và được theo dõi, điều trị.

Trong số này, 5 bệnh nhân gồm Hà Văn Nam, Hà Đức Tăng, Hà Thị Quyệt, Phạm Đức Tùng và Cao Thị Linh đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để tiếp tục điều trị. Hiện các cơ sở y tế đang theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Phú Xuân đã chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong lựa chọn thực phẩm, tuyệt đối không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng, bọ xít, sâu lạ hoặc động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với việc sử dụng các loại côn trùng, động vật lạ không rõ nguồn gốc làm thực phẩm.

Tô Hà