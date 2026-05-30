Tiên phong đưa cây dược liệu lên đồi Hích

Nhận thấy tiềm năng to lớn từ những dải đồi hoang sơ tại xã miền núi Thạch Lập, HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên đã tiên phong khai phá đồi Hích, biến vùng đất cằn này thành “thủ phủ” của những loài cây dược liệu giá trị kinh tế cao.

Diện tích sản xuất cây gió bầu trên khu vực đồi Hích của HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên.

Xã Thạch Lập vốn là địa bàn miền núi có địa hình đồi dốc phức tạp. Trong đó, đồi Hích (hay còn gọi là đồi bà Chúa Hích) từ lâu được xem là một “bài toán khó” trong phát triển kinh tế của địa phương khi mà diện tích rộng lớn nhưng đất đai cằn cỗi, sỏi đá, người dân chủ yếu chỉ trồng ngô, sắn cho hiệu quả kinh tế rất thấp hoặc để hoang hóa. Khó khăn về nguồn nước tưới cùng tư duy canh tác lạc hậu khiến vùng đất này chưa bao giờ phát huy được hết giá trị tiềm năng.

Trong một chuyến du lịch cùng bạn, anh Nguyễn Kim Đồng, quê ở xã Hồ Vương nhận thấy vùng đồi Hích có khí hậu mát mẻ, ôn hòa, phù hợp với một số loại cây dược liệu quý như kỳ nam, gió bầu mà ít nơi nào có được. Cuối năm 2023, anh quyết định tích tụ đất đai, xây dựng cơ sở và thành lập HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên để huy động thành viên cùng phát triển cây dược liệu quý kết hợp du lịch sinh thái trên vùng đất khó.

Anh Đồng và ban quản trị HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên đã chủ động khảo sát thổ nhưỡng, khí hậu và nhận thấy độ dốc cùng nền đất khu vực lân cận khu sinh thái đồi Hích phù hợp để phát triển cây dược liệu theo hướng hữu cơ. HTX đã đầu tư bài bản hệ thống giao thông cơ bản, ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm và cải tạo đất bằng phân bón hữu cơ sinh học.

Ông Bùi Văn Thảo, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thạch Lập, cho biết: “Khu vực đồi Hích và vùng lân cận mặc dù có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái nhưng luôn là nỗi trăn trở của chính quyền và người dân địa phương khi diện tích đất đồi dốc lớn, bạc màu, quanh năm chỉ gắn liền với cây ngô, cây sắn hoặc bỏ hoang cho cỏ dại mọc. Việc có đơn vị vào đầu tư phát triển dược liệu gắn với xây dựng cơ sở du lịch sinh thái đã mở ra hướng phát triển mới cho địa phương”.

Hiện nay, HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên đã tích tụ tập trung được hơn 30ha đất ở khu vực lân cận và vùng lõi của khu đồi Hích. Trong đó, HTX đã sử dụng đất để trồng được 15ha gió bầu và kỳ nam. Đây là những loại cây có giá trị kinh tế cao, được sử dụng để sản xuất trầm hương, chưng cất tinh dầu, làm dược liệu. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật lại phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, diện tích cây dược liệu của HTX sinh trưởng, phát triển tốt và được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó, HTX đã xây dựng cơ sở, phát triển dịch vụ phục vụ du lịch sinh thái trên đồi Hích. Anh Nguyễn Kim Đồng, giám đốc HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên, cho biết: "Hiện đã có một số đơn vị tìm đến mong muốn hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Năm 2026 HTX dự định sẽ phát triển thêm khoảng 10ha và liên kết, hướng dẫn người dân mở rộng diện tích để xây dựng một vùng sản xuất quy mô lớn, từ đó xây dựng thương hiệu và phát triển thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch khi đến địa phương”.

Sự tiên phong của HTX nông, lâm nghiệp và du lịch Cẩm Liên không chỉ làm sống dậy một vùng đất khó, mà quan trọng hơn là đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất của người dân địa phương. Từ thói quen canh tác lạc hậu, phụ thuộc vào tự nhiên, hàng chục hộ dân địa phương đã đăng ký phát triển diện tích cây gió bầu, kỳ nam và các loại dược liệu bản địa khác, đưa vùng đồi Hích trở thành “kho báu” mang lại giá trị kinh tế cao.

Chia sẻ về định hướng tương lai, anh Nguyễn Kim Đồng cho biết: "HTX sẽ tiếp tục mở rộng quy hoạch vùng trồng, liên kết sâu rộng hơn với các hộ dân trong xã để bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa dân tộc Mường địa phương để phát triển du lịch. Trong đó, hướng tới xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm sinh thái nông nghiệp. Du khách đến đây có thể tham quan vườn thuốc quý, tự tay thu hái dược liệu, học cách làm trà và thưởng thức không gian văn hóa vùng cao".

Bài và ảnh: Lê Hòa