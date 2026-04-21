Yêu cầu nhà máy may dừng hoạt động giặt là do gây ô nhiễm môi trường

UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) vừa ban hành thông báo yêu cầu Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng thuộc Công ty TNHH BOB Hà Nội dừng ngay hoạt động giặt là để khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường.

Toàn cảnh khu xử lý nước thải tại Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội.

Trong thông báo, UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội tạm dừng ngay hoạt động giặt là của Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các công trình, công đoạn xử lý nước thải nhằm khắc phục tình trạng nước thải không qua xử lý tràn ra môi trường. Công ty cần báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Thạch Quảng để được khảo sát, đánh giá trước khi tiếp tục thực hiện hoạt động giặt là.

Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: “Bên cạnh việc rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống xả thải, địa phương yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường; phối hợp với UBND xã, các hộ dân thôn Quảng Trung có nguồn nước máy có màu, mùi lạ (có tính chất tương đồng với nước thải chưa qua xử lý của công ty), đảm bảo cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng cho đến khi nước giếng khoan của các hộ trở lại bình thường”.

Được biết, thời gian qua, nước giếng dùng để sinh hoạt của nhiều hộ dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng chuyển màu tím, bốc mùi hôi tanh. Tiếp nhận thông tin, UBND xã đã kiểm tra, lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp lấy mẫu kiểm tra, phân tích.

Bên cạnh đó, xã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác định nước suối Bãi Rơn có màu tím, hôi tanh là do nước thải chưa qua xử lý từ Công ty TNHH BOB Hà Nội thải ra.

Công ty này đã thừa nhận trong quá trình hoạt động dệt may, giặt là, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy gặp sự cố, vì thế nguồn nước thải chưa xử lý đã tràn ra môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng đã tổ chức kiểm tra, lấy mẫu nước tại các giếng khoan của một số hộ gia đình, từ đó có cơ sở giải quyết các đề xuất, kiến nghị của UBND xã và đánh giá hiện trạng nguồn nước giếng khoan của người dân.

Lan Anh