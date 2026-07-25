Yemen tuyên bố không để lãnh thổ bị lợi dụng đe dọa an ninh khu vực

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ngày 25/7 tuyên bố sẽ không để lãnh thổ nước này bị biến thành bàn đạp đe dọa các quốc gia láng giềng và an ninh hàng hải quốc tế, đồng thời lên án vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào một tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Chính phủ Yemen cam kết không để lãnh thổ nước này trở thành mối đe dọa đối với các nước láng giềng và an ninh hàng hải. Ảnh: Almahriah.

Trong tuyên bố, chính phủ Yemen cho rằng đây là “một hành động khủng bố mới”, thể hiện quyết tâm của Houthi trong việc phá hoại các nỗ lực của khu vực và cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời kéo Yemen tiếp tục sa lầy vào các cuộc xung đột.

Chính phủ Yemen khẳng định chiến dịch quân sự đáp trả của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu được tiến hành trong khuôn khổ các nỗ lực chung nhằm chống khủng bố, bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải quốc tế và bảo đảm an toàn các tuyến đường biển, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc về tính cần thiết và tương xứng.

Chính phủ Yemen cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cùng các đối tác khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ dân thường, duy trì chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế và duy trì hoạt động thông suốt của các cảng biển Yemen.

Tuyên bố nêu rõ: “Nhà nước Yemen sẽ không cho phép lãnh thổ của mình tiếp tục bị biến thành bàn đạp đe dọa các nước láng giềng và an ninh hàng hải quốc tế”, đồng thời quy trách nhiệm cho lực lượng Houthi về những hậu quả nhân đạo, kinh tế và an ninh do các hành động của nhóm này gây ra.

Trong khi đó, ngày 24/7, người phát ngôn lực lượng Houthi tại Yemen Mohammed Abdul Salam khẳng định nhóm này không tiến hành phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Ông Abdul Salam cho biết lập trường mà Houthi công bố chỉ giới hạn ở việc áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út, nhằm đáp trả điều mà nhóm này gọi là “sự phong tỏa Yemen của Ả Rập Xê Út và việc Riyadh từ chối chấp nhận một giải pháp công bằng, bảo đảm an ninh, chủ quyền và độc lập cho người dân Yemen.”

Lực lượng Houthi tuyên bố không phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb, chỉ cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Ảnh: AFP.

Trước đó, cùng ngày, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi tại tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen, sau khi lực lượng này tấn công các tàu thương mại hoạt động trên Biển Đỏ. Liên minh khẳng định cảng Hodeidah không phải là mục tiêu của chiến dịch và tất cả các cảng biển của Yemen vẫn mở cửa đối với hoạt động hàng hải.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu