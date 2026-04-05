Xung đột tại Trung Đông định hình lại ngành hàng không toàn cầu

Căng thẳng tại Trung Đông đang làm đảo lộn hoạt động hàng không quốc tế, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và mô hình trung chuyển từng thống lĩnh của các hãng hàng không Vùng Vịnh đối mặt thách thức lớn.

Một máy bay của hãng Emirates Airlines đỗ tại Sân bay Quốc tế Dubai vào tháng trước. Ảnh: AFP.

Trong nhiều năm qua, các hãng hàng không khu vực như Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways giữ vai trò chủ đạo trong vận tải đường dài, trung chuyển hành khách qua các trung tâm lớn tại Dubai và Doha. Tuy nhiên, mô hình này đã chịu tác động mạnh khi không phận của Iran và Iraq bị đóng cửa, khiến lưu lượng trung chuyển sụt giảm đáng kể.

Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh đường bay hoặc tạm dừng khai thác, làm giảm năng lực vận tải đường dài trên toàn cầu. Ngày 4/4 các sân bay chiến lược ở miền Bắc Italy cũng đã chính thức áp dụng biện pháp hạn chế cung cấp nhiên liệu hàng không. Trong bối cảnh đó, một số hãng hàng không châu Âu và Mỹ đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng hoạt động. Các hãng như Lufthansa, British Airways và Air France-KLM đã điều động máy bay thân rộng tới các thị trường châu Á, trong khi các hãng Mỹ cũng gia tăng khai thác các tuyến bay đường dài.

Hãng Singapore Airlines đã tăng cường các chuyến bay đường dài, bổ sung các đường bay tới London và Melbourne. Ảnh: BT.

Nhu cầu đặt vé tăng trong ngắn hạn khi hành khách tìm cách mua vé sớm trước nguy cơ giá nhiên liệu tăng đã hỗ trợ hoạt động của các hãng hàng không phương Tây. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, những lợi thế này có thể chỉ mang tính tạm thời.

Giá nhiên liệu hàng không tăng cao đang tạo áp lực lớn, buộc các hãng phải cân nhắc giữa việc tăng giá vé hoặc chấp nhận giảm biên lợi nhuận. Đồng thời, việc kéo dài hành trình bay do hạn chế không phận cũng làm gia tăng chi phí vận hành.

Diễn biến thị trường chứng khoán đã phản ánh những lo ngại này khi cổ phiếu các hãng hàng không châu Âu sụt giảm. Trong khi đó, các hãng hàng không Vùng Vịnh được dự báo sẽ nhanh chóng phục hồi và gia tăng cạnh tranh bằng chính sách giá khi tình hình ổn định.

Giới phân tích cho rằng vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi liệu đây chỉ là cú sốc ngắn hạn hay sẽ dẫn tới sự điều chỉnh mang tính cấu trúc đối với ngành hàng không toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: Reutes, Wion.