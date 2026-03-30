Xung đột Iran làm nóng cuộc đua kế nhiệm năm 2028 trong nội bộ Mỹ

Xung đột liên quan đến Iran không chỉ tác động tới vị thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà còn làm gia tăng cạnh tranh chính trị giữa hai nhân vật được xem là ứng viên kế nhiệm tiềm năng trong nội bộ đảng Cộng hòa là Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đảng Cộng hòa bắt đầu tính toán cho giai đoạn hậu Tổng thống Trump, ông Vance và ông Rubio đã được đưa vào các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, hiện đã bước sang tuần thứ 5. Hai chính trị gia thể hiện cách tiếp cận khác nhau khi ông Vance được cho là thận trọng, phản ánh quan điểm hoài nghi đối với việc Mỹ can dự quân sự kéo dài ở nước ngoài, trong khi ông Rubio thể hiện lập trường cứng rắn hơn, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cách tiếp cận của Tổng thống Trump và trở thành một trong những tiếng nói bảo vệ chiến dịch rõ ràng nhất trong chính quyền.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2028 đang tới gần và quy định nhiệm kỳ không cho phép ông tiếp tục tranh cử, vấn đề người kế nhiệm đang được đặt ra trong các cuộc trao đổi nội bộ, với câu hỏi “JD Vance hay Marco”.

Theo các nhà phân tích, diễn biến của chiến dịch quân sự của Mỹ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng chính trị của hai nhân vật này. Nếu xung đột sớm kết thúc theo hướng có lợi cho Mỹ, ông Rubio – người đồng thời giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia – có thể được đánh giá là nhân tố ổn định trong giai đoạn khủng hoảng. Ngược lại, nếu tình hình kéo dài, ông Vance có thể tận dụng cơ hội để nhấn mạnh quan điểm hạn chế can dự quân sự, phù hợp với một bộ phận cử tri.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tham dự cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghiệp dầu mỏ tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ vào ngày 9/1/2026. Ảnh: Reuters

Bản thân Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép khi tỷ lệ ủng hộ giảm xuống còn 36% theo khảo sát của Reuters/Ipsos, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Ông Vance, 41 tuổi, từng là cựu binh và lâu nay thể hiện quan điểm thận trọng đối với các cam kết quân sự ở nước ngoài. Trong khi đó, ông Rubio, 54 tuổi, từng cạnh tranh với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, song hiện được cho là đã gạt bỏ bất đồng và duy trì quan hệ chặt chẽ với Tổng thống. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Vance đang có lợi thế nhất định trong nội bộ đảng Cộng hòa, nhưng ông Rubio đang thu hẹp khoảng cách.

Sự khác biệt lập trường tiếp tục được thể hiện tại các cuộc họp nội các gần đây, khi ông Rubio nhấn mạnh quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc xử lý các mối đe dọa từ Iran, trong khi ông Vance đưa ra quan điểm thận trọng hơn, tập trung vào các giải pháp nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Các chuyên gia nhận định, kết quả của xung đột sẽ có tác động đáng kể tới cục diện chính trị nội bộ Mỹ trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: CNA