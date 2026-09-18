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Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Hải Đăng
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(Baothanhhoa.vn) - Sau trận mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, tại đồi Lau Ván thuộc địa phận bản Trí Nang, xã Linh Sơn đã xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Sau trận mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, tại đồi Lau Ván thuộc địa phận bản Trí Nang, xã Linh Sơn đã xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Vết nứt lớn tại độ cao khoảng 40m trên sườn đồi, kéo dài hơn 100m tại bản Trí Nang (thuộc địa phận bản En cũ).

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Nhiều điểm vết sạt trượt cao từ 1m đến 2m, một khối lượng lớn đất đã trượt xuống nhà một hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Xã Linh Sơn phải tổ chức di dời khẩn cấp hộ dân trong khu vực sạt lở.

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Đáng chú ý vết nứt kéo dài xuống mặt đường giao thông tuyến đường nối từ bản Trí Nang lên bản Năng Cát.

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Các vết nứt trên đường có chiều rộng khoảng 15cm, có điểm rộng tới 40cm. Nguy cơ toàn bộ phần đất đồi và mặt đường sạt đổ xuống khu vực tatuy âm là rất lớn.

Xuất hiện vết nứt lớn gây sạt trượt trên đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Xã Linh Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng sơ tán người dân, tổ chức chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại trên tuyến đường này.

Hải Đăng

Từ khóa:

#xã Linh Sơn #Trí Nang #Mưa lớn kéo dài #đồi #Tính mạng #Nhân dân #Tài sản #Sạt lở #tiềm ẩn nguy cơ

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