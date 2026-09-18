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Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 217

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/9, tại Km130+0 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, xã Trung Hạ, lượng lớn đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 217

Sáng 18/9, tại Km130+0 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, xã Trung Hạ, lượng lớn đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 217

Cung sạt lở nghiêm trọng tại Km130+0 Quốc lộ 217.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trung Hạ, khu vực này hiện đang bị chia cắt. Đây là điểm sạt lở đã xảy ra nhiều lần, nhưng chưa được khắc phục triệt để. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến đất đá tiếp tục trượt xuống, nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn ở mức cao.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực sạt lở khi không có việc cần thiết; đồng thời không đến gần chân taluy và vị trí đất đá đang có nguy cơ tiếp tục trượt.

Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 217

Lực lượng chức năng căng biển cảnh báo người và phương tiện.

Người dân có nhu cầu di chuyển lên các xã phía trên có thể đi theo tuyến đường vòng qua bản Tong - cầu bản Lầm cũ.

Đình Giang

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