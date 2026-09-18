Báo động lũ quét, sạt lở tại 76 xã, nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp (cấp độ 2) về nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do lượng mưa lớn kéo dài liên tục, khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa.

Theo bản tin phát lúc 07h40 ngày 18/9/2026, trong vòng 24 giờ qua (từ 07 giờ ngày 17/9 đến 07 giờ ngày 18/9), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận hiện tượng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông.

Dữ liệu từ các trạm đo tự động cho thấy lượng mưa đang ở mức cao.

Đáng lo ngại hơn, mô hình độ ẩm đất (Seaffgs) chỉ ra rằng lượng nước tích lũy trong đất tại một số khu vực thuộc các xã trên đã gần đạt bão hòa (trên 85%) hoặc đã hoàn toàn bão hòa. Điều này đồng nghĩa với việc kết cấu đất đang rất yếu, nguy cơ trượt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa dự báo, trong 6 giờ tới, hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiếp tục duy trì. Khu vực tỉnh khả năng cao sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông, với lượng mưa tích lũy phổ biến dao động từ 20 - 40mm, cá biệt có nơi trút xuống trên 50mm.

Cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ và dòng chảy lên cấp 2. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao sẽ xảy ra thiên tai tại hàng chục xã, phường trên toàn tỉnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác cao độ tại các địa phương được đặt ở mức cảnh báo nguy cơ rất cao bao gồm các xã/khu vực: Hiên Kiệt, Thiên Phủ, Điền Quang, Văn Nho, Thiết Ống, Trung Hạ, Quan Sơn, Tam Lư, Yên Thắng, Giao An, Văn Phú, Đồng Lương, Thạch Lập, Cẩm Thạch, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Bình, Mậu Lâm, Yên Thọ và Thanh Kỳ.

Bên cạnh đó, hàng loạt khu vực khác như Mường Lát, Tam Chung, Hồi Xuân, Bá Thước, Pù Luông... cũng nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cao.

Danh sách 76 khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xem tại đây.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể gây ra những tác động rất xấu đến môi trường, trực tiếp uy hiếp tính mạng và tài sản của nhân dân. Hiện tượng này có sức tàn phá lớn đối với các công trình dân sinh, kinh tế, làm đình trệ các hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội. Ngoài ra, sạt lở đất đá cũng có nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là tại các khu vực sườn dốc, ven sông suối cần chủ động rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán kịp thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

LP