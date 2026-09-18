Xã Xuân Tín tập trung khắc phục tình trạng sạt lở mái đê khi nước sông Cầu Chày bắt đầu rút

Sáng 18/9, nước trên sông Cầu Chày qua địa bàn xã Xuân Tín bắt đầu rút. Tranh thủ thời điểm nước xuống, chính quyền địa phương huy động các lực lượng cùng người dân gia cố các tuyến đê, khắc phục những điểm bị sạt trượt, ngập úng do mưa lũ gây ra.

Các điểm đê xung yếu được gia cố.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Tín, mưa lớn đã gây sạt lở mái đê tại vị trí K3+050 - K3+065 đê hữu Cầu Chày. Điểm sạt có chiều dài khoảng 15m, độ sâu từ 30-60cm. Các lực lượng đã được huy động xử lý, gia cố nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi nước rút.

Đoạn đê bao sông Cầu Chày đang được gia cố.

Trên các tuyến đê, 4 vị trí lồng máng cống qua đê đã được UBND xã xử lý. Cùng với đó, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra các vị trí xung yếu, khi nước rút sẽ kịp thời đưa ra phương án xử lý khi phát sinh sự cố.

Đình Giang