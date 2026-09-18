Từ cao điểm lập lại trật tự đến “bài toán” duy trì nền nếp đô thị

Sau các đợt ra quân cao điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, công tác thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét.

Lực lượng chức năng phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga.

Đồng loạt ra quân, tạo chuyển biến ở cơ sở

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân chấn chỉnh TTĐT, TTCC và vệ sinh môi trường. Không khí ra quân diễn ra đồng bộ, liên tục, với sự tham gia của nhiều lực lượng: công an, trung tâm cung ứng dịch vụ công, đơn vị môi trường, an ninh cơ sở, tổ dân phố...

Tại các địa bàn trọng điểm như phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Sầm Sơn..., hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai với cường độ cao, tập trung vào các tuyến phố, khu vực phức tạp về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ tự phát, vi phạm vệ sinh môi trường... Đơn cử tại phường Hàm Rồng, chính quyền địa phương đã “điểm danh” rõ các khu vực nóng, đặc biệt là khu vực Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, từ đó ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Lê Hùng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn (từ 28/8 đến 6/9/2026), lực lượng chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp di chuyển vật tư, vật liệu tập kết trên vỉa hè; tháo dỡ 9 lều quán tạm; tạm giữ 223 tang vật vi phạm như biển quảng cáo, bàn ghế, xe đẩy... và xử phạt 41 trường hợp với tổng số tiền hơn 9,2 triệu đồng.

Phường Hạc Thành là địa bàn trung tâm, hoạt động kinh doanh, giao thương sôi động nên thường xuyên phát sinh các vi phạm về TTĐT, TTCC. Chính quyền địa phương thể hiện sự quyết liệt trong công tác lập lại kỷ cương đô thị. Công an phường cùng các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở được chia thành 3 tổ công tác, trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm tại các tuyến phố, khu dân cư và những điểm nóng. Các tuyến phố trung tâm như: Đại lộ Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hạc Thành... cơ bản được lập lại trật tự, tạo diện mạo đô thị thông thoáng, văn minh hơn.

Không chỉ tại các phường trung tâm, công tác đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường cũng được các xã, phường trong tỉnh quan tâm thực hiện. Chính quyền các địa phương tăng cường công tác duy trì, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn. Nhờ đó, những “điểm nóng” về tình trạng mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã từng bước được xử lý.

Theo báo cáo của ngành chức năng, qua hai đợt cao điểm (21/5 và 28/8) thiết lập lại TTCC, TTĐT, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 4.002 trường hợp vi phạm; giải quyết 62/62 chợ cóc, chợ tự phát; 14/14 bến xe cóc; 36/41 bãi, điểm trông giữ phương tiện không phép; xử lý 94/111 điểm, khu vực công cộng còn bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, TTCC và 59/59 tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán thường xuyên vi phạm. Đặc biệt, qua các đợt cao điểm, các đơn vị đã tháo dỡ 23.265 trường hợp, vật cản, góp phần lập lại trật tự, mỹ quan trên nhiều tuyến đường, trả lại không gian công cộng cho người dân.

Duy trì nền nếp, không để tái diễn vi phạm

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều năm cho thấy, sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn có nguy cơ quay trở lại. Nguyên nhân không chỉ nằm ở ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, mà còn đến từ những áp lực rất thực tế trong đời sống đô thị. Đó là câu chuyện sinh kế khi vỉa hè, lòng đường ở nhiều nơi vẫn đang “gánh” một phần hoạt động mưu sinh của người dân. Đó cũng là bài toán hạ tầng khi thiếu bãi đỗ xe, thiếu không gian kinh doanh hợp pháp, tổ chức giao thông chưa hợp lý... khiến nhu cầu “tràn” ra không gian công cộng là điều khó tránh khỏi.

Thực tế đó đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, dài hạn và căn cơ hơn để công tác bảo đảm TTCC, TTĐT đạt hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng đô thị theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Như lời Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá thực trạng công tác bảo đảm TTĐT, TTCC được tổ chức ngày 9/9: Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển mạnh từ xử lý theo đợt sang quản lý thường xuyên, chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Theo đó, bảo đảm TTĐT, TTCC không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý địa bàn; các sở, ngành thực hiện theo chức năng; lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, nắm tình hình, kiểm tra, xử lý và bảo đảm an ninh trật tự.

Đáng chú ý, tư duy “có vi phạm thì công an xử lý” cần được thay thế bằng cách tiếp cận “cả hệ thống cùng quản lý”, trong đó mỗi chủ thể chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Việc quản lý phải được thực hiện theo quy trình khép kín: phát hiện - xử lý - bàn giao - duy trì - hậu kiểm - đánh giá - quy trách nhiệm. Mỗi tuyến, mỗi điểm phải có người phụ trách, có thời hạn xử lý và phương án hậu kiểm rõ ràng. Đồng thời, việc xử lý vi phạm phải gắn với giải quyết tận gốc các nguyên nhân phát sinh, từ hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe đến không gian kinh doanh và các điều kiện liên quan.

Bài và ảnh: Minh Hiền