Phát huy vai trò trường chất lượng cao trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

Theo Quyết định số 531/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là một trong 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu trên cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng cao. Đặc biệt, nhà trường là một trong 2 trường cao đẳng đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đạt danh hiệu này. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực của nhà trường trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đồng thời tạo nền tảng để trường tiếp tục phát huy vai trò đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh Thanh Hóa và khu vực.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thực tập tại cơ sở y tế của tỉnh.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa hiện có quy mô đào tạo hơn 3.000 sinh viên/năm với 10 ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng. Bên cạnh đó, nhà trường còn đào tạo văn bằng hai, chương trình liên thông... theo hướng nâng cao chất lượng; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%, nhiều ngành đạt 100%. Công tác tuyển sinh liên tục vượt chỉ tiêu cho thấy sức hút và uy tín của nhà trường ngày càng được nâng lên.

Xác định chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa kiên định với triết lý giáo dục “Thực học - Thực hành - Thực nghiệp”. Trong chương trình đào tạo, thời lượng thực hành chiếm khoảng 70%. Gắn đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, nhà trường đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với hơn 40 bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp dược. Việc đưa sinh viên đến thực hành, thực tập tại các đơn vị chuyên môn giúp người học có cơ hội tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và tác phong của người cán bộ y tế.

Em Phùng Thị Yến Nhi, sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, chia sẻ: “Môi trường học tập tại trường giúp sinh viên có điều kiện phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, những trải nghiệm thực tế trong quá trình học đã giúp em xác định rõ mục tiêu trở thành kỹ thuật viên phục hồi chức năng giỏi chuyên môn, giàu y đức”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thông minh. Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản trị và đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành, mô phỏng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, nhà trường chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm, năng lực xử lý, phân tích, đánh giá tình huống; tăng cường giáo dục y đức, ý thức trách nhiệm với người bệnh và cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác hướng nghiệp, tư vấn và kết nối giới thiệu việc làm cũng được đẩy mạnh, góp phần giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm, thích ứng với môi trường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Thạc sĩ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, cho biết: “Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn chất lượng cao; đổi mới chương trình theo hướng hiện đại, tăng cường thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế; lấy người học làm trung tâm và chuẩn đầu ra làm cam kết. Theo đó, trường tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hệ thống phòng thực hành, phòng mô phỏng hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo, từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh”.

Hợp tác quốc tế cũng được xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Nhà trường hướng tới từng bước triển khai liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên với các đối tác nước ngoài; tiếp cận chương trình và phương pháp đào tạo tiên tiến, từng bước đưa chất lượng đào tạo tiệm cận các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Việc được công nhận đạt chuẩn chất lượng cao không chỉ là sự ghi nhận những kết quả đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa trong chặng đường phát triển mới. Với những giải pháp đồng bộ, nhà trường đang từng bước phát huy lợi thế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng cao, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực y tế “vững chuyên môn, sáng y đức, giàu kỹ năng”, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Linh Hương