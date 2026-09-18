Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Quá trình hội nhập toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh đóng vai trò nền tảng để tiếp cận tri thức và kiến tạo cơ hội phát triển. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng này, ngành giáo dục xác định việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường là yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ chiến lược để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu.

Một giờ học tiếng Anh của cô, trò Trường THCS Quảng Xương, phân hiệu Quảng Đức.

Với lợi thế đội ngũ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn cùng với tinh thần, trách nhiệm và lòng yêu nghề, Trường THCS Quảng Xương, xã Lưu Vệ đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học môn tiếng Anh. Thầy giáo Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Xương cho biết: “Chủ trương của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh là trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cả giáo viên, học sinh giảng dạy, học tập. Đồng thời yêu cầu mỗi giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI trong soạn, thiết kế bài giảng. Bám sát Kế hoạch số 293/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh, nhà trường đã, đang tập trung xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ toàn diện bằng việc đổi mới các tiết học chính khóa; tổ chức các hoạt động ngoại khóa thiết thực như tổ chức cho học sinh thi nói tiếng Anh, thành lập và đưa vào hoạt động các câu lạc bộ ngoại ngữ...”.

Bằng việc triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phong trào dạy và học môn tiếng Anh ở Trường THCS Quảng Xương đã “gặt hái” được những “trái ngọt” đáng tự hào. Điển hình như năm học 2025-2026, học sinh nhà trường xuất sắc giành 45 giải thưởng tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) các cấp. Trong số 45 giải thưởng, học sinh phân hiệu Quảng Đức đóng góp tới 22 giải, trong đó có 4 HCĐ và 7 giải Khuyến khích cấp quốc gia.

Theo cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh, Trường THCS Quảng Xương, phân hiệu Quảng Đức: “Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh, bản thân mỗi giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đây là “chìa khóa” để mỗi bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn và hiệu quả. Bên cạnh đó, thay vì chú trọng giảng dạy ngữ pháp và kỹ năng viết, việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh cả trong và ngoài giờ học chính khóa cũng cần được đặt lên hàng đầu. Đó là bước đi nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Thực tế cho thấy, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, ngoại ngữ được xác định có vai trò hết sức quan trọng. Bản thân các nhà trường cũng như các bậc phụ huynh học sinh đều quan tâm đến việc dạy và học bộ môn này. Những năm gần đây, thời lượng học tiếng Anh ở bậc tiểu học đã được nâng từ 2 lên 4 tiết/tuần. Nhiều trường trong tỉnh còn tích cực ứng dụng chương trình ISMART - giảng dạy tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học, giúp học sinh mở rộng tri thức tự nhiên và xã hội. Ở bậc mầm non, trẻ cũng sớm được làm quen với ngoại ngữ qua việc liên kết với các trung tâm uy tín.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 293/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh. Quyết sách đột phá này không chỉ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học môn tiếng Anh mà còn khẳng định quyết tâm của chính quyền và ngành giáo dục trong việc nâng tầm nguồn nhân lực.

Ngoại ngữ vẫn được ví là “chìa khóa vàng” để hội nhập quốc tế, do đó việc dạy học ngoại ngữ được xác định là yêu cầu tất yếu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này có nhiều thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít. Song, với sự nỗ lực, cố gắng của các nhà trường, giáo viên và học sinh, sự quan tâm, đầu tư kịp thời của chính quyền, ngành chức năng, tin chắc rằng trong những năm học tới, quy mô, chất lượng, hiệu quả dạy và học môn tiếng Anh trong các nhà trường sẽ không ngừng nâng lên, phấn đấu đến năm 2035 hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục; đến năm 2045, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp phổ biến trong dạy học, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường như Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh đã đề ra.

Bài và ảnh: Lê Phong