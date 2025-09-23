Xuất hiện biến thể XFG của SARS-CoV-2, triệu chứng đau họng “như dao cạo”

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, hơn 5 năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã trở nên phổ biến nhất ở Canada với các triệu chứng mới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Biến thể SARS-CoV-2 XFG, đôi khi được gọi là biến thể “stratus,” đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ đầu mùa Hè năm nay, và đang chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các mẫu trong chương trình theo dõi biến thể liên bang của Canada.

Biệt danh của biến thể này được cho là do nhà sinh vật học T. Ryan Gregory của Đại học Guelph đặt ra, người cũng đã đặt tên cho một chủng COVID-19 trước đây là "nimbus."

Trong một bài đăng trên mạng X, ông Gregory lưu ý rằng mặc dù XFG thuộc biến thể Omicron của COVID-19, nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra với rất nhiều biến thể khác.

Omicron vẫn là biến thể COVID-19 mới nhất được phân loại theo chữ cái Hy Lạp kể từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, ông cho biết nimbus và stratus là một số biến thể phụ đặc biệt hơn trong những năm gần đây - những biến thể đầu tiên có biệt danh riêng kể từ năm 2023.

Không giống như nhiều biến thể trước đó, các biến thể phụ cho thấy dấu hiệu thực sự bùng phát và có khả năng làm gia tăng đáng kể số ca nhiễm so với mức độ mà ông cho là tương đối thấp trước đây.

Theo các báo cáo không chính thức, ngoài các triệu chứng COVID-19 điển hình, một số người nhiễm biến thể mới có hiện tượng “đặc biệt đau đớn” ở cổ họng, “rát như dao cạo.”

Nguyên nhân là vì biến thể này phát triển rất nhanh trong niêm mạc họng, gây tổn thương nghiêm trọng cho các tế bào.

Cơ quan y tế khuyến cáo, những người mắc triệu chứng trên có thể sử dụng bình xịt nước muối, uống nhiều nước hơn và sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng, để giảm bớt khó chịu, nhưng sau đó cần phải đến ngay các cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm COVID-19 và có thể sẽ cần được chăm sóc y tế nếu tình hình không cải thiện.

Dù việc thực hành sức khỏe cộng đồng có trách nhiệm luôn là một ý tưởng tốt, nhưng chưa có các bằng chứng cho thấy biến thể XFG có thể gây nguy cơ nghiêm trọng.

Một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lưu ý rằng chủng virus này đang được theo dõi, nhưng các đánh giá ban đầu cho thấy những rủi ro sức khỏe do XFG gây ra ở mức độ toàn cầu là "thấp."

Báo cáo cho biết các loại vaccine COVID-19 hiện có được cho là sẽ vẫn có hiệu quả đối với biến thể này, ngay cả khi các triệu chứng bệnh nặng hơn. Theo báo cáo, dữ liệu hiện tại không cho thấy biến thể này dẫn đến bệnh nặng hơn hoặc tử vong so với các biến thể hiện hành khác./.

Theo TTXVN