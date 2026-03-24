Xuân Son chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương; MU nhận tin xấu từ Mbeumo và Sesko

Việt Nam lần đầu đăng cai World Cup Pickleball 2026 tại Đà Nẵng; U23 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026; Pep Guardiola nhắm Bradley Barcola cho kỷ nguyên mới tại Man City... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/3).

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son hiện vẫn phải tập riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ do chấn thương cơ đùi trái. Chân sút sinh năm 1997 hiện đang thực hiện giáo án phục hồi đặc biệt kết hợp tập gym và kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt để sớm trở lại thi đấu.

Sự vắng mặt của anh trong các buổi tập chung khiến HLV Kim Sang-sik không khỏi lo lắng khi ngày thi đấu đang cận kề.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đón nhận tin vui về quân số khi nhóm 7 cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội chính thức hội quân trong hôm nay. Hiện tại, “Những chiến binh sao vàng” đã vươn lên vị trí 103 thế giới và đang hướng tới mục tiêu trở lại top 100 trong các trận đấu sắp tới.

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã sẵn sàng cho giải đấu giao hữu tại Trung Quốc với lịch thi đấu lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).

Lực lượng nòng cốt đợt này quy tụ nhiều gương mặt triển vọng như Công Phương, Văn Bình, kết hợp cùng lứa U21 nhằm chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn Asian Games 2026.

Về nhân sự, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric đã trở lại đội tuyển U19 sau thời gian tập thử để phù hợp với lộ trình phát triển. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Việt Nam lần đầu đăng cai World Cup Pickleball 2026 tại Đà Nẵng

Từ ngày 30/8 đến 6/9/2026, thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức trở thành tâm điểm của thế giới khi lần đầu tiên đăng cai World Cup Pickleball.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của bộ môn này sang khu vực châu Á sau những năm tổ chức tại Mỹ và Peru. Với đà phát triển thần tốc, giải đấu dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên từ hơn 70 quốc gia, tiếp nối thành công của Vietnam Cup 2025 – giải đấu từng xác lập kỷ lục Guinness về lượng khán giả.

Việc trở thành chủ nhà của ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh không chỉ khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam mà còn là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy phong trào tập luyện chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Pep Guardiola nhắm Bradley Barcola cho kỷ nguyên mới tại Man City

Trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng, HLV Pep Guardiola đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo cánh Bradley Barcola của PSG.

Ở tuổi 23, ngôi sao người Pháp được xem là mảnh ghép hoàn hảo nhờ tốc độ xé gió và khả năng đi bóng trực diện, giúp giải quyết bài toán xuyên phá những hàng thủ lùi sâu. Sau 3 mùa giải ấn tượng tại Ligue 1 với 38 bàn thắng, Barcola cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới để nâng tầm sự nghiệp như đàn anh Mbappe.

Thương vụ này không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi chiến lược của Man City nhằm xây dựng một “đế chế” mới dựa trên sức trẻ và khát khao chinh phục tại sân Etihad.

MU nhận tin xấu từ Mbeumo và Sesko

Manchester United vừa nhận tin không vui khi cả Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều phải rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3/2026 do vấn đề thể lực.

Trong khi Mbeumo gặp chấn thương sau trận hòa Bournemouth, Sesko cũng không thể hội quân cùng tuyển Slovenia nhằm đảm bảo quá trình hồi phục hoàn toàn. Việc thiếu vắng hai nhân tố quan trọng trên hàng công khiến HLV Michael Carrick đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.

Điểm sáng duy nhất cho “Quỷ đỏ” lúc này là sự trở lại của hậu vệ Noussair Mazraoui sau khi khỏi ốm, sẵn sàng phục vụ đội tuyển Morocco cho các trận giao hữu sắp tới.

