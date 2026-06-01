Ninh Bình chính thức có Công viên Thể thao đa năng quy mô hàng đầu Việt Nam do Sun Group đầu tư

Ngày 30/5, Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương Sun Sports City Ninh Binh trong khuôn viên đại đô thị Sun Urban City (Hà Nam, Ninh Bình).

Đây là công viên thể thao đa năng quy mô hàng đầu Việt Nam do tư nhân đầu tư xây dựng, mở ra một điểm đến mới dành cho cộng đồng yêu thể thao, vui chơi giải trí và trải nghiệm phong cách sống hiện đại.

Sun Sports City Ninh Binh là một trong 5 đại công viên nằm trong khuôn viên đô thị Sun Urban City, hứa hẹn không chỉ mang đến một lối sống đẳng cấp và tiện nghi cho người dân địa phương, mà còn tiên phong dẫn dắt mô hình “All-in-One Lifestyle Destination” (tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và thương mại) tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Bắc phát biểu.

Tham dự lễ Khai trương là các đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và phường Hà Nam, đặc biệt có sự góp mặt của cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung cùng cầu thủ Trần Thị Duyên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và các tuyển thủ nữ từ CLB bóng đá nữ Hà Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Mai Đức Chung cho biết: “Tôi đã có nhiều năm gắn bó với nghề thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Hôm nay được chứng kiến lễ khai trương này, với các điều kiện tập huấn như sân bóng đá, sân pickleball và nhiều môn thể thao khác, tôi cho rằng đây là một trong những hệ thống thể dục thể thao hiện đại đầu tiên của chúng ta. Đây sẽ là nơi đào tạo ra các vận động viên đạt được những thành tích cao trong các môn thể thao của châu Á cũng như thế giới”.

Công viên mở - tổ hợp thể thao đa năng bậc nhất cả nước

Với quy mô 22ha ngay trung tâm đại đô thị Sun Urban City, Sun Sports City Ninh Binh sở hữu hệ thống 58 sân tập, có thể phục vụ đồng thời 07 bộ môn thể thao phổ biến gồm bóng đá, pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và chạy bộ kết hợp điền kinh cơ bản. Trong đó, nổi bật là cụm 41 sân pickleball có mái che, cho phép việc tập luyện không bị gián đoạn bởi thời tiết, được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại và phân hạng từ V-VIP, VIP đến Premium, Deluxe nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu luyện tập, giao lưu và thi đấu chuyên nghiệp.

Ấn tượng nhất trong cụm sân này là khu V-VIP với thiết kế mái vòm che phủ toàn bộ, khán đài riêng sức chứa hơn 500 người, hệ thống chiếu sáng thi đấu, phòng VIP, khu vực thay đồ và F&B đẳng cấp – đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật hướng tới đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp, bao gồm cả những sự kiện thuộc hệ thống PPA Tour thế giới trong tương lai.

Điểm nhấn của toàn khu là sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi – hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026 – với sân bóng đá 11 người chuẩn kích thước FIFA, mặt sân chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế, đường chạy điền kinh 8 làn phục vụ tranh tài tốc độ, cự ly trung bình cùng các môn Olympic cơ bản như nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném tạ. Đây là hạng mục đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai gần.

Công trình mang tính biểu tượng của công viên là mô hình năm vòng tròn bằng đồng – kết hợp tinh tế giữa hình ảnh vòng tròn Olympic và trống Đọi Tam, linh vật văn hóa đặc trưng của vùng đất Hà Nam. Đây không chỉ là một công trình thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng riêng của Sun Sports City Ninh Binh - một công viên thể thao tầm vóc quốc tế nhưng mang đậm hồn cốt và bản sắc văn hóa bản địa.

Đặc biệt, Sun Sports City Ninh Binh không chỉ là điểm đến của các vận động viên hay tín đồ thể thao. Với mô hình một công viên mở, bất kỳ ai cũng có thể tự do vào thưởng ngoạn, dạo bộ, thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát trong lành tại đây. Hệ thống đường chạy bộ dài 1.900m uốn lượn quanh công viên, kết hợp ghế nghỉ, đường dạo cảnh quan và các góc thiên nhiên yên tĩnh, tạo nên một “lá phổi xanh” đích thực giữa lòng đô thị với hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng khắp khuôn viên.

Trong tương lai gần, Sun Sports City Ninh Binh sẽ hoàn thiện thêm bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, các tiện ích thương mại và không gian thư giãn cho người cao tuổi – hướng tới mô hình sinh thái thể thao – giải trí đa thế hệ, nơi cả gia đình đều tìm được trải nghiệm yêu thích.

Đô thị thể thao – giải trí tích hợp liền kề thủ đô

Sự xuất hiện của Sun Sports City Ninh Binh góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng của đại đô thị Sun Urban City. Từ công viên thể thao, du khách chỉ cần vài phút di chuyển để chạm tới công viên nước Sun World Ha Nam, Quảng trường Thời Đại cùng sân khấu nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam, các đại lộ hoa ven sông và không gian lễ hội Vuifest lung linh về đêm.

Sự kết nối liền mạch này cho phép du khách kiến tạo hành trình trải nghiệm phong phú và hoàn chỉnh: ban ngày vận động thể thao và vui đùa với sóng nước; buổi tối đắm chìm trong pháo hoa, show diễn ánh sáng, nhạc nước và ẩm thực lễ hội – tất cả trong cùng một không gian.

Công viên thể thao đa năng Sun Sports City Ninh Binh không chỉ góp phần kiến tạo một điểm hẹn đẳng cấp cho những người yêu thể thao trong nước, mà còn đưa Sun Urban City hình thành một mô hình đô thị thể thao – giải trí tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, nơi cư dân sinh sống không chỉ được tận hưởng những tiện ích đô thị xanh hiện đại mà còn được chăm lo vượt trội về đời sống cả về tinh thần lẫn thể chất.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai trương, Sun Sports City Ninh Binh Opening Festival đã diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao hấp dẫn. Điểm nhấn của sự kiện là giải đấu giao hữu Pickleball quy tụ 29 đôi nam và 19 đôi nam nữ tham gia tranh tài ở các vòng bảng và vòng loại trực tiếp.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận showmatch bóng đá với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng bóng đá phủi tiếp tục khuấy động không khí sự kiện bằng những pha bóng tốc độ và màn trình diễn kỹ thuật đẹp mắt. Bên cạnh đó, các trận đấu Pickleball cùng nhiều hoạt động giao lưu thể thao cộng đồng khác cũng góp phần mang đến bầu không khí trẻ trung, giàu năng lượng và đậm tinh thần kết nối của một công viên thể thao đa năng hiện đại.

Nhân dịp chính thức đi vào vận hành, Công viên Thể thao Ninh Bình dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt cho cộng đồng yêu thể thao. Theo đó, từ ngày 01/06 đến hết 14/06/2026, khách hàng đặt chỗ trước tối thiểu 24 giờ sẽ được hưởng ưu đãi 50% so với giá niêm yết, áp dụng cho tất cả các bộ môn (không áp dụng đối với sân bóng đá 11 người và các sân Pickleball dòng VIP/VVIP).

