HLV Popov dọa rời V.League; Luis Suarez “hết cửa” dự World Cup 2026

CLB Công an Hà Nội san bằng kỷ lục của Hà Nội FC; Thủ môn Bùi Tấn Trường đạt kỷ lục hiếm có trong lịch sử V.League; Khvicha Kvaratskhelia: Ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/6).

CLB Công an Hà Nội san bằng kỷ lục của Hà Nội FC

CLB Công an Hà Nội vừa chính thức đăng quang ngôi vô địch LPBank V.League 1-2025/26 sau chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM. Với 64 điểm, thầy trò HLV Mano Polking đã san bằng kỷ lục điểm số lịch sử từng được Hà Nội FC thiết lập vào năm 2018.

CLB Công an Hà Nội nâng cao cúp vô địch V.League 2025/26 - Ảnh: Đức Cường

Đây là danh hiệu xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của đội bóng ngành Công an, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ vô địch V.League sau 6 năm chờ đợi của HLV Polking.

Không dừng lại ở vinh quang quốc nội, Quang Hải và các đồng đội đang đặt quyết tâm bảo vệ ngôi vương ở mùa giải tới, đồng thời hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục AFC Champions League Elite để khẳng định vị thế và khát vọng vươn tầm.

HLV Popov đe dọa rời V.League vì bức xúc với công tác trọng tài

Sau trận hòa 1-1 trước Công an TP HCM tại vòng 25 V-League 2025-2026, HLV Velizar Popov của Thể Công đã gây chấn động dư luận khi công khai chỉ trích gay gắt hệ thống tổ chức giải đấu.

HLV Popov nhiều lần phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài.

Nhà cầm quân người Bulgaria khẳng định đội bóng của ông liên tục bị “cướp điểm” bởi các quyết định bất lợi từ trọng tài và tuyên bố sẽ rời khỏi Việt Nam, không bao giờ quay lại vì không muốn trở thành một phần của hệ thống này.

Vốn nổi tiếng nóng tính và từng nhiều lần bị kỷ luật, phát ngôn lần này của HLV Popov tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn giữa ông với Ban tổ chức giải. Hiện tại, phía V-League vẫn chưa có phản hồi chính thức về những cáo buộc nặng nề từ chiến lược gia 50 tuổi này.

Thủ môn Bùi Tấn Trường đạt kỷ lục hiếm có trong lịch sử V.League

Ở tuổi 40, thủ môn Bùi Tấn Trường vừa cùng CLB Đồng Nai đăng quang giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26, đánh dấu cột mốc lịch sử với chức vô địch thứ 15 trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Bùi Tấn Trường giành danh hiệu thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp - Ảnh: Anh Khoa

Là chốt chặn vững chắc giúp Đồng Nai sở hữu hàng thủ tốt nhất giải (chỉ để lọt lưới 13 bàn), Tấn Trường một lần nữa chứng minh sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của anh bao gồm các chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp và giải hạng Nhất.

Trải qua nhiều thăng trầm, từ suýt giải nghệ năm 2019 đến khi trở lại đỉnh cao, Tấn Trường khẳng định vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và khao khát được tiếp tục cống hiến cho Đồng Nai tại đấu trường V.League mùa tới.

Khvicha Kvaratskhelia: Ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng

Sau chức vô địch Champions League cùng PSG, Khvicha Kvaratskhelia đã khẳng định vị thế của một ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Kvaratskhelia đang là mắt xích quan trọng của PSG.

Không chỉ lấp đầy hoàn hảo khoảng trống mà Kylian Mbappe để lại, tiền đạo người Georgia còn trở thành nhân tố quyết định trong hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu với 10 bàn thắng và 7 kiến tạo, đồng thời lập kỷ lục ghi dấu ấn trong 7 trận knock-out liên tiếp.

Dù vắng mặt tại World Cup 2026, nhưng với tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi tập thể và sự tỏa sáng trong các khoảnh khắc then chốt, Kvaratskhelia hoàn toàn xứng đáng nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Màn trình diễn ấn tượng mùa giải này đã chứng minh anh không cần hào quang từ truyền thông, mà chính tài năng đã đưa anh bước ra ánh sáng.

Luis Suarez “hết cửa” dự World Cup 2026

Dù vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại Inter Miami, tiền đạo 39 tuổi Luis Suarez đã chính thức không có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Uruguay tham dự World Cup 2026 do HLV Marcelo Bielsa công bố.

Suarez vui mừng sau trận Uruguay thắng Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 trên sân Fisht tại Sochi, Nga ngày 30/6/2018. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia người Argentina quyết định ưu tiên những nhân tố mới như Darwin Nunez, Rodrigo Aguirre và Federico Vinas cho hàng công. Sự nghiệp quốc tế của chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay khép lại tại đây, trong khi HLV Bielsa cũng xác nhận sẽ chia tay đội tuyển sau giải đấu này.

Danh sách 26 tuyển thủ Uruguay dự World Cup 2026.

Uruguay hiện đang chuẩn bị tích cực cho hành trình tại bảng H cùng các đối thủ Tây Ban Nha, Arab Saudi và Cape Verde, mang theo hy vọng của cả dân tộc trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera.

[Ngày này năm xưa 1/6] Chính thức khởi tranh đại hội bóng đá hành tinh Ngày 1/6/2002, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á chính thức khai mạc tại Seoul, Hàn Quốc. Lễ khai mạc World Cup 2002 tại sân vận động World Cup Seoul tại Hàn Quốc. Trận mở màn giữa nhà đương kim vô địch Pháp và tân binh Senegal đã tạo nên cú sốc địa chấn khi đội bóng châu Phi giành chiến thắng 1-0 đầy kiêu hãnh. Đây là giải đấu khởi đầu cho sự trỗi dậy của bóng đá châu Á, ghi dấu ấn với hành trình kỳ diệu của Hàn Quốc vào bán kết và trở thành cột mốc khó quên trong lòng hàng triệu người hâm mộ về một kỳ World Cup tràn đầy cảm hứng.

