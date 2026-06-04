Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam từ chức; Cristiano Ronaldo tạo cơn sốt vé tại World Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam có thể vắng Đình Bắc tại AFF Cup 2026; Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam từ chức giữa tâm điểm tranh cãi; Man Utd bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (4/6).

Đội tuyển Việt Nam có thể vắng Đình Bắc tại AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu vắng nhiều ngôi sao chủ chốt như Đình Bắc, Quang Hải, Việt Anh... tại AFF Cup 2026 do lịch thi đấu giải này trùng với vòng play-off Cúp C1 châu Á 2026-2027 của CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Đình Bắc và các cầu thủ của CLB CAHN gặp khó khăn khi lịch thi đấu của AFF Cup và Cúp C1 châu Á gần trùng nhau (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trận đấu quan trọng của CLB CAHN tại Australia dự kiến diễn ra vào ngày 11/8, ngay giữa giai đoạn vòng bảng và bán kết của AFF Cup. Để giải quyết, ban huấn luyện có thể tính phương án để các tuyển thủ về khoác áo CLB trước khi trở lại đội tuyển.

Trong một diễn biến khác, Timor Leste gần như đã cầm chắc tấm vé vào bảng A sau chiến thắng 3-0 trước Brunei tại lượt đi play-off, qua đó trở thành đối thủ tiềm năng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại kỳ AFF Cup mà Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam từ chức giữa tâm điểm tranh cãi

Ngày 3/6, ông Nguyễn Minh Thắng đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng thư ký, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Trưởng ban chuyên môn của Liên đoàn Cờ Việt Nam với lý do sức khỏe.

TTK Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thắng (trái), từ chức ngày 3/6 (Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam).

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận về quy trình tuyển chọn vận động viên thiếu minh bạch cho giải Olympiad 2026, dẫn đến việc nhiều kỳ thủ mạnh như Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh lỡ cơ hội thi đấu và sự rút lui của kỳ thủ hàng đầu Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Đặc biệt, uy tín của Liên đoàn còn bị đe dọa khi Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) vừa có văn bản đề nghị phối hợp xác minh các vấn đề tài chính liên quan đến nhân sự trong tổ chức.

Man Utd bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli

Man Utd vừa chính thức xác nhận bán đứt tiền đạo Rasmus Hojlund cho Napoli với mức phí tổng cộng 50 triệu euro, khép lại hành trình ba năm của chân sút người Đan Mạch tại Old Trafford.

Rasmus Hojlund chính thức chuyển tới Napoli sau một năm thi đấu theo dạng cho mượn (Ảnh: Getty)

Sau mùa giải cho mượn thành công tại Serie A với 16 bàn thắng, Napoli đã kích hoạt điều khoản mua đứt khi giành vé dự Champions League. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch cải tổ lực lượng mạnh mẽ của “Quỷ đỏ” hè 2026 sau mùa bóng thất vọng.

Khoản thu từ thương vụ này sẽ bổ sung ngân sách để đội bóng đẩy nhanh quá trình thanh lọc đội hình, với nhiều cái tên như Marcus Rashford và Andre Onana cũng đang đứng trước tương lai bất định tại sân Old Trafford trong cuộc tái thiết lớn.

Cristiano Ronaldo tạo cơn sốt vé tại World Cup 2026

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo tại kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ở tuổi 41 đang tạo nên sức hút khổng lồ đối với người hâm mộ toàn cầu.

Ronaldo đang là điểm tựa tinh thần vững chắc của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Bồ Đào Nha đã trở thành đội tuyển đầu tiên bán sạch vé các trận đấu vòng bảng, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của huyền thoại này. Khán giả đổ xô đến sân không chỉ để xem bóng đá mà còn để tận mắt chứng kiến những bước chạy cuối cùng của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử.

Dù đây có thể là chương kết huy hoàng cho sự nghiệp lẫy lừng của CR7, mỗi khoảnh khắc anh hiện diện trên sân khấu World Cup 2026 đều trở thành ký ức vô giá, nơi người hâm mộ tri ân tinh thần khát vọng và di sản không giới hạn mà anh đã để lại.

HS