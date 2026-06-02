Ngôi sao gốc Việt đắt giá nhất thế giới dự World Cup 2026; Man City đối mặt làn sóng chia tay sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola

James Milner: Kỷ lục gia Ngoại hạng Anh giải nghệ ở tuổi 40; HLV De la Fuente kỳ vọng Lamine Yamal kịp ra sân tại World Cup 2026; U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 với chiến thắng đậm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/6).

U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 với chiến thắng đậm

U19 Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor-Leste.

U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Ngay phút thứ 2, Công Hậu đã khai thông bế tắc bằng pha lập công sớm, tạo đà tâm lý vững vàng cho đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. Dù đối thủ chơi phòng ngự số đông gây nhiều khó khăn trong suốt hiệp hai, nhưng sự tỏa sáng của Công Hậu ở những phút cuối trận đã định đoạt kết quả.

Với siêu phẩm vô lê ở phút 83 và pha dứt điểm chéo góc ở thời gian bù giờ, tiền đạo thuộc biên chế Thể Công Viettel đã hoàn tất cú hat-trick hoàn hảo. Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A, sẵn sàng cho trận gặp U19 Myanmar tới đây.

Ngôi sao gốc Việt đắt giá nhất thế giới dự World Cup 2026

Tiền vệ trẻ sinh năm 2005 Ibrahim Maza, người mang dòng máu Việt Nam và Algeria, đã chính thức có tên trong danh sách 26 cầu thủ tuyển Algeria tham dự World Cup 2026.

Ibrahim Maza được triệu tập vào đội tuyển Algeria tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Với giá trị thị trường được định giá lên tới 45 triệu euro, Maza hiện là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất lịch sử. Dù từng khoác áo các đội trẻ Đức, ngôi sao sinh năm 2005 đã quyết định cống hiến cho quê cha là Algeria để phát triển sự nghiệp quốc tế.

Sau mùa giải thành công trong màu áo CLB Leverkusen với 5 bàn thắng và 6 kiến tạo, Maza hứa hẹn sẽ là nhân tố đầy tiềm năng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sát cánh cùng những đồng đội danh tiếng như Riyad Mahrez và thủ thành Luca Zidane.

James Milner: Kỷ lục gia Ngoại hạng Anh giải nghệ ở tuổi 40

Huyền thoại bóng đá Anh, James Milner, vừa chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40, khép lại sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 24 mùa giải.

James Milner ăn mừng trong trận đấu Sunderland – Brighton ở sân Ánh sáng, Sunderland, Anh ngày 14/3/2026. (Ảnh: Reuters)

Milner chia tay sân cỏ khi đang nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 658 trận trong màu áo các đội bóng như Leeds, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool và Brighton. Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn, Milner được giới chuyên môn ca ngợi là hình mẫu cầu thủ chuyên nghiệp, đa năng và bền bỉ bậc nhất.

James Milner trong màu áo của các CLB khác nhau, bên dưới là những danh hiệu cao quý từng giành được trong suốt sự nghiệp. (Ảnh: Instagram/James Milner)

Từ một cậu thiếu niên dọn phòng thay đồ tại Leeds đến khi trở thành biểu tượng tại Anfield và Etihad, “Milly” đã để lại di sản lớn lao về tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu máu lửa trước khi dừng lại ở đỉnh cao phong độ.

Man City đối mặt làn sóng chia tay sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola

Chỉ ít ngày sau khi HLV Pep Guardiola rời ghế huấn luyện, tương lai của Man City trở nên bất ổn khi hai trụ cột quan trọng là Rodri và Josko Gvardiol đồng loạt từ chối cam kết gắn bó lâu dài.

Tiền vệ Rodri chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad.

Trong khi hậu vệ Gvardiol để ngỏ khả năng ra đi sau khi được Barca và Bayern Munich săn đón, tiền vệ Rodri cũng chưa chịu gia hạn hợp đồng dù chỉ còn một năm hiệu lực, khiến tin đồn gia nhập Real Madrid ngày càng mạnh mẽ.

Việc thiếu vắng bộ đôi này sẽ là tổn thất lớn cho đội chủ sân Etihad trong giai đoạn tái thiết dưới thời tân HLV Enzo Maresca. Với nhiều công thần đã chia tay trước đó, Man City đang đứng trước thử thách duy trì sự ổn định ở kỷ nguyên mới.

HLV De la Fuente kỳ vọng Lamine Yamal kịp ra sân tại World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha đón nhận tin vui trước thềm World Cup 2026 khi ngôi sao trẻ Lamine Yamal đang hồi phục thần tốc sau chấn thương gân kheo.

Lamine Yamal đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

HLV Luis de la Fuente bày tỏ sự lạc quan, khẳng định tài năng 18 tuổi của Barcelona đang đáp ứng tốt các bài tập hồi phục và nhiều khả năng sẽ sẵn sàng cho trận mở màn gặp Cape Verde vào ngày 15/6. Từng trải qua quãng thời gian đầy áp lực vì lo sợ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Yamal hiện đã trở lại tập luyện nhẹ cùng đồng đội.

Sự góp mặt của “thần đồng” này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Tây Ban Nha thêm sắc bén, tiếp tục khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch châu Âu trên đất Mỹ.

HS