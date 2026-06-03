Thomas Tuchel tự tin đưa tuyển Anh lên ngôi vô địch World Cup 2026; CLB Hải Phòng được cấp phép dự V.League 2026/27

Nguyễn Filip úp mở khả năng chia tay CLB Công an Hà Nội; Tuyển Brazil khởi hành tới Mỹ chinh phục World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng; Liverpool đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Andoni Iraola... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/6).

CLB Hải Phòng được cấp phép dự V.League 2026/27 sau khi hoàn tất thủ tục

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức cấp phép cho CLB Hải Phòng tham dự V.League 2026/27 sau khi đội bóng đất Cảng hoàn tất các nghĩa vụ tài chính cần thiết, dù phải nhận án phạt 50 triệu đồng vì nộp hồ sơ muộn.

CLB Hải Phòng được cấp phép tham dự V.League.

Trước đó, đội từng bị thu hồi giấy phép do chậm trễ trong việc chứng minh tài chính với các bên liên quan. Bước vào mùa giải mới, Hải Phòng đối mặt với thách thức lớn khi hàng loạt trụ cột ra đi và HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã chia tay.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Đặng Văn Thành, đội bóng đang gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, hứa hẹn một chặng đường đầy gian nan để duy trì bản sắc và cạnh tranh tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Nguyễn Filip úp mở khả năng chia tay CLB Công an Hà Nội

Thủ môn Nguyễn Filip vừa gây xôn xao dư luận khi đăng tải dòng trạng thái tổng kết hành trình 3 năm đầy thành công tại CLB Công an Hà Nội, đồng thời úp mở về những “thử thách mới” trong tương lai.

Nguyễn Filip gây chú ý với dòng trạng thái úp mở về tương lai. Ảnh: FB Nguyễn Filip.

Kể từ khi gia nhập đội bóng vào mùa giải 2023/24, thủ thành sinh năm 1992 đã trở thành trụ cột không thể thay thế, cùng đội giành Cúp Quốc gia, Siêu cúp và chức vô địch V.League 2025/26.

Mặc dù là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của HLV Mano Polking, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên hiện vẫn chưa đạt được tiếng nói chung. Với chia sẻ đầy ẩn ý này, tương lai của ngôi sao nhập tịch tại sân Hàng Đẫy đang trở thành dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ.

Liverpool đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Andoni Iraola

Liverpool đã chính thức đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Andoni Iraola vào “ghế nóng” tại Anfield, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ chia tay Arne Slot.

HLV Andoni Iraola của Bournemouth trong trận gặp Arsenal ở vòng Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: AFP

Nhà cầm quân 43 tuổi người Tây Ban Nha là lựa chọn ưu tiên của Giám đốc thể thao Richard Hughes nhờ triết lý bóng đá giàu năng lượng và khả năng áp đặt thế trận đã được kiểm chứng tại Bournemouth.

Việc bổ nhiệm này được kỳ vọng sẽ sớm ổn định bộ máy tại Liverpool trước thềm mùa giải mới. Với kinh nghiệm tích lũy và sự phù hợp về phong cách, Iraola được giới chuyên môn đánh giá cao và kỳ vọng sẽ tạo nên bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi tiếp quản đội bóng giàu tham vọng này. Ông dự kiến sẽ sớm ký hợp đồng và bắt tay vào xây dựng đội ngũ trợ lý.

Thomas Tuchel tự tin đưa tuyển Anh lên ngôi vô địch World Cup 2026

HLV Thomas Tuchel đã thể hiện quyết tâm cực lớn khi khẳng định đội tuyển Anh hoàn toàn đủ sức giành chức vô địch World Cup 2026.

Đội tuyển Anh được đánh giá có dàn cầu thủ thuộc nhóm chất lượng nhất World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trong đợt tập huấn tại Mỹ, chiến lược gia 52 tuổi nhấn mạnh sự đoàn kết và tinh thần hy sinh là chìa khóa để “Tam sư” vượt qua giới hạn lịch sử. Đội trưởng Harry Kane cũng đồng tình, cho rằng tập thể hiện tại đã vượt xa giai đoạn tích lũy và mục tiêu duy nhất là ngôi vương.

Đội tuyển Anh được đánh giá có dàn cầu thủ thuộc nhóm chất lượng nhất World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Dù một số trụ cột tập trung muộn, HLV Tuchel vẫn rất lạc quan về sức mạnh của đội hình. Nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama, tuyển Anh đang chuẩn bị kỹ lưỡng để hiện thực hóa giấc mơ vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1966.

Tuyển Brazil khởi hành tới Mỹ chinh phục World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng

Chiều 2/6, đội tuyển Brazil đã lên đường sang Mỹ để tham dự World Cup 2026 sau buổi lễ chia tay đầy cảm xúc tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Brazil. Trước khi khởi hành, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã có màn chạy đà hoàn hảo với chiến thắng đậm 6-2 trước Panama trước sự chứng kiến của 70.000 khán giả nhà.

Các tuyển thủ Brazil rạng rỡ lên đường dự World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Ý, Selecao mang đến sự kết hợp giữa kỷ luật thực dụng và chất ngẫu hứng Samba truyền thống.

Dù gây tranh cãi với quyết định triệu tập Neymar và bỏ qua một số ngôi sao phong độ cao, HLV Ancelotti vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng tại bảng C, nơi họ sẽ chạm trán Morocco, Haiti và Scotland.

HS