Đô vật trẻ xứ Thanh giành HCV tại giải U17 châu Á

Đội tuyển Vật trẻ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch Vật bãi biển U17 châu Á năm 2026 khi giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, qua đó xếp nhất toàn đoàn nội dung nữ.

Lò Thị Hồng xuất sắc giành HCV ở sân chơi châu lục. (Ảnh: Vật VN).

Đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam có dấu ấn nổi bật của Vật Thanh Hóa với tấm HCV của VĐV Lò Thị Hồng, hạng cân 45kg nữ. Thi đấu tự tin và bản lĩnh trước các đối thủ mạnh trong khu vực, nữ đô vật trẻ của Thanh Hóa đã xuất sắc mang về một trong hai HCV cho đội tuyển chủ nhà.

Bên cạnh thành tích của các vận động viên, Vật Thanh Hóa còn có HLV Lương Thị Quyên góp mặt trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tham dự giải.

HLV Lương Thị Quyên cũng đại diện đội tuyển nữ Việt Nam nhận cúp nhất toàn đoàn nội dung vật bãi biển U17 nữ tại lễ bế mạc.

HLV Lương Thị Quyên đại diện Ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam nhận cúp vàng cho thành tích nhất toàn đoàn nữ Vật bãi biển U17 châu Á. (Ảnh: Vật VN).

Giải vô địch Vật bãi biển U17 châu Á năm 2026 nằm trong khuôn khổ Giải vô địch Vật các lứa tuổi châu Á, diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 23/5 đến 9/6, quy tụ hơn 1.000 vận động viên của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đó, tại Giải vô địch Vật U17 và U23 châu Á diễn ra từ ngày 23 đến 31/5, Thanh Hóa có 2 vận động viên Nguyễn Văn Tú và Lê Ngọc Vinh tham gia tranh tài. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng cả hai đều dừng bước ở vòng tứ kết trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Tấm HCV của Lò Thị Hồng cùng sự đóng góp của HLV Lương Thị Quyên trong thành phần đội tuyển quốc gia đã trở thành điểm nhấn nổi bật của Vật Thanh Hóa tại đấu trường châu Á năm 2026.

Hoàng Sơn