Xuân Lập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức và hành động; kịp thời đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Cán bộ, đảng viên xã Xuân Lập tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

Đầu tháng 2/2026, xã Xuân Lập đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng thông qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối tới điểm cầu các ban, bộ, ngành, địa phương. Tại hội nghị, đông đảo cán bộ, đảng viên trong xã đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tiếp thu nhiều chuyên đề, gồm: “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV”... Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, nhất là phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết, cùng chung tay xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Chánh Văn phòng UBND xã Xuân Lập Trịnh Nam Hải, cho biết: “Tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, mà còn góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý chí và hành động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên".

Báo cáo đánh giá của xã Xuân Lập cho thấy: Công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ngày càng được Đảng ủy xã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã chủ động tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương, tỉnh đến điểm cầu xã, các chi bộ. Bên cạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến, các phòng chức năng của xã Xuân Lập cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng chi bộ dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Song song với đó, Đảng ủy xã cũng luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Đáng chú ý, các báo cáo viên khi được phân công triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nghiên cứu kỹ nội dung, làm tốt công tác chuẩn bị bài giảng; có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại vào phục vụ bài giảng; các nội dung truyền đạt bám sát với thực tiễn.

Để công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục đạt hiệu quả, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lập tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong việc tham gia học tập, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn. Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện.

Bài và ảnh: Lê Phượng