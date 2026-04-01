Xuân Lập phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới

Về thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập, chúng tôi được rảo bước trên những con đường bê tông rộng thênh thang, hai bên đường là những hàng cây mắt ngọc được cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt, cảm nhận cuộc sống nơi đây đã có nhiều thay đổi.

Đường vào thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập.

Bà Trịnh Thị Sức, trưởng thôn Vinh Quang cho biết: "Tiêu chí giao thông luôn được thôn xác định có vai trò đặc biệt quan trọng để đạt danh hiệu thôn NTM nâng cao. Bởi, tiêu chí này không chỉ đơn thuần giúp việc đi lại, giao lưu hàng hóa của bà con trong thôn được thuận lợi mà còn góp phần đưa thôn trở thành một vùng quê đáng sống".

Vì vậy, để đạt tiêu chí giao thông, ngoài tranh thủ chính sách kích cầu, hỗ trợ của cấp trên, thôn đã huy động ngày công, kinh phí, đồng thời vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông và chỉnh trang các tuyến đường. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn (bao gồm đường trục chính và đường ngõ xóm) đã được bê tông hóa, với đường trục chính rộng từ 4,5m - 5m, đường ngõ xóm rộng từ 3,5m - 4m, có hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và dọc 2 bên lề đường trục chính của thôn được trồng cau và cây mắt ngọc, với tỷ lệ phủ kín đạt 60%. Ngoài ra, công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm được Nhân dân trong thôn coi trọng, nhờ đó cảnh quan môi trường của thôn luôn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thời điểm này, Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 506B xã Xuân Tín đến xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân cũ (nay thuộc xã Xuân Tín và Xuân Lập) đi qua địa bàn xã Xuân Lập có chiều dài hơn 10,4km đang được liên danh các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đoạn từ Km0+00 - Km4+796 với chiều dài hơn 4km đã hoàn thành xong việc đắp đất nền K98 và đang thực hiện thảm nhựa được khoảng 1km. Đoạn còn lại (từ Km4+796 - Km10+404) do còn vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) nên đơn vị thi công mới hoàn thành đắp đất nền được gần 1km và đang triển khai thi công hệ thống thoát nước dọc... Nhìn chung, tiến độ thi công trên toàn tuyến đến thời điểm này đạt khoảng trên 40% khối lượng.

Nhìn tuyến đường đang dần hình thành, bà Lê Thị Lan ở thôn Phú Hậu 1 phấn khởi cho biết, khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp cho việc đi lại của người dân sang xã bên được thuận lợi, nhanh chóng, nên bà rất vui.

Xã Xuân Lập được sáp nhập từ 4 xã Xuân Minh, Xuân Lai, Trường Xuân và Xuân Lập, trước đây các xã này đều đã đạt xã NTM. Tuy hệ thống giao thông đã được bê tông hóa 100% nhưng có nhiều tuyến đường (bao gồm cả đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm) chưa đảm bảo về bề rộng mặt đường. Hơn nữa, nhiều tuyến đường được làm cách đây hơn chục năm nên đã bắt đầu xuống cấp. Vì vậy, cùng với việc thực hiện các tiêu chí khác, tiêu chí giao thông được địa phương đặc biệt coi trọng và coi đó là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trịnh Bá Hiền, Trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Lập cho biết: "Hệ thống giao thông trên địa bàn xã có tổng chiều dài hơn 100km, bao gồm đường xã, đường thôn và hơn chục km đường tỉnh lộ chạy qua địa bàn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ cổng ngõ, tường rào mở rộng đường, đồng thời đóng góp ngày công, kinh phí làm đường. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông thuộc xã quản lý đến nay 100% đã được nhựa hóa, bê tông hóa, giúp cho việc giao thương hàng hóa của bà con trong xã được thuận lợi, an toàn".

Cũng theo ông Hiền, do có nhiều tuyến giao thông được làm cách đây đã lâu, lại bị ảnh hưởng của các trận mưa bão vừa qua nên đã hư hỏng cần phải được sửa chữa, nâng cấp. Hơn nữa, nhiều tuyến đường xã cho đến đường ngõ xóm chưa đảm bảo về chiều rộng mặt đường. Vì vậy, để đạt tiêu chí giao thông như Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2026-2031 quy định, địa phương đã ban hành nghị quyết, phấn đấu hoàn thiện hệ thống giao thông liên xã, liên thôn, đảm bảo đến năm 2029 xã đạt chuẩn NTM.

Để đạt mục tiêu trên, ngoài tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 506B để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026, hiện xã đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, để triển khai thi công 3 dự án giao thông khác bao gồm: Dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối Nền Sinh Thánh đi tuyến đường nối Quốc lộ 47b với đường tỉnh 506B và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lê Hoàn; Dự án “Nâng cấp đường giao thông từ tỉnh lộ ĐT.506B Km 16+500,00 đi thôn 1, thôn 2 xã Xuân Lập và Dự án “Nâng cấp cải tạo tuyến đường trục chính kết nối thôn Đại Thắng - thôn Phú Vinh - thôn Thọ Long”. Các dự án này đều được triển khai thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Bài ảnh: Minh Lý