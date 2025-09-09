Xuân Lập đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Lập luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Lãnh đạo thôn Phong Cốc tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu, ông Trần Ngọc Hòa, bí thư chi bộ, trưởng thôn Phong Cốc, cho biết: Khi bắt tay triển khai, thôn gặp nhiều khó khăn do một số hộ gia đình chưa nhận thức được nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; một số chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt theo quy định nhưng tính bền vững chưa cao... Qua tìm hiểu nguyên nhân và nắm bắt tình hình thực tế, với quyết tâm cao, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Thực hiện phương châm “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, các đảng viên trong chi bộ đã đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa và động viên con cháu tích cực tham gia. Từ sự gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã củng cố niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, là tiền đề quan trọng để Phong Cốc nhanh chóng về đích thôn NTM kiểu mẫu năm 2022. Nhiều năm liên tục, thôn đạt khu dân cư văn hóa tiên tiến cấp huyện; năm 2021 đạt khu dân cư tiên tiến xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Xã Xuân Lập được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Xuân Lai, Xuân Lập, Xuân Minh và Trường Xuân. Sau khi kiện toàn Đảng bộ xã có 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 2.216 đảng viên. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc, quản lý và tổ chức cán bộ; trong đó, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV, coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường phân cấp, phân quyền song hành với trách nhiệm của người đứng đầu và quy định trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền... Để cụ thể hóa nội dung rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy đã chỉ đạo tăng cường trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá. Các cấp ủy tập trung vào vấn đề trọng tâm, phức tạp, đưa ra giải pháp cụ thể, gắn phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Sau hơn 2 tháng chính thức đi vào hoạt động, xã đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ, công chức, phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm sự phối hợp giữa các bộ phận. Ban hành và triển khai kịp thời các quyết định, kế hoạch, nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ các phòng, ban đã thể hiện được tinh thần “chính quyền phục vụ Nhân dân”, gần dân, sát dân, hình thành tác phong làm việc thống nhất, đi vào nền nếp, tạo niềm tin cho Nhân dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã từng bước nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bước đầu không có ý kiến phản hồi về tinh thần, thái độ của cán bộ, thời gian giải quyết. Với 1.085 hồ sơ dịch vụ công tiếp nhận, trung tâm đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 869 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,5%; đang xử lý là 150 hồ sơ; trả lại 62 hồ sơ do chưa đủ điều kiện; chỉ có 4 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,5%.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lập Lý Đình Sỹ, khi lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động, bản thân người đứng đầu phải gương mẫu, tiên phong thì CB, ĐV và Nhân dân mới học tập, noi theo. Trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi tất cả cán bộ, công chức, kể cả người đứng đầu phải chủ động, tích cực tiếp cận chỉ đạo của cấp trên, rà soát văn bản, và nghiên cứu kỹ lưỡng từng đầu việc để đảm bảo hoạt động hiệu quả và không bị động trong vận hành.

Tuy vẫn còn không ít khó khăn do một số cán bộ, công chức còn lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới, kỹ năng quản lý và xử lý công việc chưa đồng đều; lại phải kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến quá tải, hiệu quả công việc chưa cao. Quy trình phối hợp giữa các phòng, ban cấp tỉnh với xã đôi lúc còn chậm, dẫn đến việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính chưa thực sự kịp thời. Một số lĩnh vực nhạy cảm (đất đai, xây dựng, an ninh trật tự) chưa có cơ chế phân cấp, ủy quyền đầy đủ, gây khó khăn cho xã khi xử lý vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý, điều hành chưa đồng bộ; chưa có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ xã... nhưng việc CB, ĐV, đặc biệt là người đứng đầu phát huy tinh thần nêu gương, sáng tạo từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống cơ sở đã từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp Xuân Lập hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài và ảnh: Phan Nga